Cantora Aline Barros estará no ‘Ano Novo Cristão 2022’, em Manaus

O evento para os cristãos vai contar também com uma celebração ecumênica, regada a cânticos e louvores, com a participação de atrações locais e de outras orientações religiosas.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou no final da tarde da última sexta-feira, 18/11, a cantora gospel Aline Barros como uma das atrações nacionais do Ano Novo Cristão 2022, que será realizado no dia 30/12, na praia da Ponta Negra, zona Oeste.

O evento para os cristãos vai contar também com uma celebração ecumênica, regada a cânticos e louvores, com a participação de atrações locais e de outras orientações religiosas.

“Quero respeitar todas as formas culturais, artísticas e religiosas. Nós vivemos em uma sociedade representativa e, dentro dessa representação, tem a proporção, e 45% dessa proporção da sociedade é cristã, então estamos preparando uma grande festa da virada para 2023 com muito louvor, adoração e convidados especiais, em uma noite que será inesquecível”, destacou Almeida.

O Ano Novo Cristão será organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com o apoio das secretarias que compõem a matriz de responsabilidade da realização de megaeventos na cidade.

A cantora Aline Barros agradeceu o convite para o grande evento. “Estaremos juntos em Manaus para o grande réveillon, em uma festa linda para louvar e agradecer a Deus e entrar em 2023 com muita alegria”, disse.

Comemorar o Ano Novo no dia 1º de janeiro é uma tradição, principalmente, ocidental e cristã. Embora o mundo, oficialmente, siga o calendário gregoriano, muitos povos celebram a passagem de ano em outras datas que não o 1º de janeiro.