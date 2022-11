Ruas do Alvorada reúnem mais de 15 mil torcedores durante jogo do Brasil e Sérvia

A movimentação de torcedores começou a se intensificar duas horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022

Manaus (AM) – A partida entre Brasil e Sérvia reuniu mais de 15 mil torcedores nesta quinta-feira (24), nas ruas 3 e Professora Isaura Barroncas, localizadas no bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste de Manaus.

A movimentação de torcedores começou a se intensificar duas horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“O trabalho desenvolvido aqui na rua merece todo o reconhecimento. É muito bonito de se ver. A determinação do prefeito David Almeida é fazer com que todas as ‘Ruas da Copa’ habilitadas sejam um ponto de transmissão durante os jogos do Brasil na Copa”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

As ruas 3 e Professora Isaura Barroncas, habilitadas pela “Ruas da Copa” receberam estrutura como palco, som, telão, iluminação e banheiros químicos. A professora Rita Linhares, 47, disse que mora no bairro Chapada, mas sempre quando tem jogo da Seleção Brasileira se dirige até o bairro Alvorada.

“Manaus se encontra aqui para torcer junto, não é verdade? Olha só, como tudo isso está lindo! Eu venho toda caracterizada para dar sorte e eu chuto o nosso placar 7×1 para o Brasil”, brincou Rita.

O fluxo de torcedores contribuiu para quem optou em empreender. Para o autônomo Antônio Carlos, 39, as vendas de acessórios do Brasil tiveram uma boa saída. “Veja bem, aqui eu tenho bandanas, tenho vuvuzelas, óculos do Brasil, também tenho bandeira. Tudo que você precisar para torcer para a Seleção Brasileira. O diferencial dos meus produtos? É que todos eles dão sorte”, completou.

A dona de casa Almirtes Severo, 54, que já foi moradora do bairro Alvorada, conta que faz questão de prestigiar a rua devido a sua história e tradição. “Não tem conversa. Eu tenho que vir para cá com as minhas irmãs”, ressaltou Severo.

As ruas estarão abertas para visitação no horário das 9h às 21h. E nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para assistir à partida de forma gratuita.

