‘Brasilcore’ é tendência para torcer pela Seleção na Copa do Mundo

Manaus (AM)- A Copa do Mundo de 2022 está prestes a começar e a moda também acompanha o evento esportivo. Camisas e acessórios com as cores da bandeira do Brasil,verde, amarelo, azul e branco, estão em alta. Das redes sociais para as ruas, o estilo apelidado de “Brazilcore” ou “Brazil Aesthetic” ganha cada vez mais adeptos.

Unir moda e futebol nem sempre foi uma tarefa fácil, mas agora, com a tendência “Brasilcore”, se mostrou ser algo mais simples. Desde 2014, se vestir com as cores brasileiras foi algo que começou a ser constantemente associado com movimentos políticos do país.

O stylist Edinho Serrão, de 45 anos, considera a tendência como passageira, mas ressalta que é algo positivo por misturar a brasilidade com a moda e leva-la ao redor do mundo. Além disso, o profissional deu dicas infalíveis para que pretende arrasar durante as partidas do Mundial e fugir um pouco da clássica camisa da seleção.

“É bacana porque esse estilo desperta o seu lado fashionista. A gente sai daquela coisa simples de assistir o jogo, de se arrumar de forma simples para acompanhar a Copa. Todo mundo vai começar a se produzir mais e eu acho que, a partir dessa Copa, ficou mais forte essa coisa de mostrar um look com essa brasilidade. Vale ressaltar que você pode compor um look com um short de alfaiataria, que tenha uma das cores da bandeira, combinando com uma blusa da seleção ou que contenha algo que remeta a Copa. A minha principal aposta é em um look mais exclusivo, mais único, que você mesmo possa mandar fazer ou então, caso queira deixar a criatividade aflorar, possa customizar todo o seu look sempre usando as cores da bandeira, sem um padrão. Uma produção mais exclusiva, onde só você vai estar e vai arrasar é a minha principal aposta”, destacou.

Para o stylist, sair do básico através da customização e usar a camisa da seleção de uma forma menos convencional são os diferenciais para se destacar nesse período. Edinho indicou ainda o uso de paetês, pedrarias e diferentes peças com o símbolo da Confederação brasileira de Futebol (CBF) ou com a bandeira verde e amarela.

Foto: reprodução/Pinterest

“A moda da Copa nesse ano vem com uma pegada mais personalizada, aquela camiseta ou top feito só para você. Estou investindo bastante nessa coisa da customização e da criação, estou camisetas nessa tendência usando as estrelas do Brasil aplicadas na camisa, com o símbolo da CBF com pedrarias, com corrente, com aplicações. Acredito que essa é a grande facada da moda para esse ano. Você também pode usar um body nas cores amarela, verde ou azul e transformar essa peça única. Nessa temporada. O paetê também entra em cena, coisa que acho espetacular, porque quem não gosta de brilho para assistir um jogo da Seleção no final da tarde ou à noite, pode optar pelas camisetas ou tops de paetê com o símbolo da seleção ou, até mesmo, com a bandeira do Brasil. O que está valendo é a criatividade”, explicou.

A social media e criadora de conteúdo voltado para a moda, Nayá Costa, de 22 anos, pontua ainda que o resgate da camisa tradicional da seleção é um dos pontos altos, mas ressalta que itens com as cores da bandeira e feitos à mão prometem fazer sucesso e vir com força no mercado da moda.

“Vamos ver muito o amarelo, verde, azul e branco no mercado da moda. O azul e o verde, para mim, são as apostas principais. Eles vêm muito forte nesse período de final de ano, as duas cores juntas em tons bem vibrantes vêm com tudo. Também vem muita coisa handmade e crochê, tudo isso que é feito a mão com fibra natural essa questão vem com uma força muito forte também pelo período que a gente está passando de adaptação do mercado e com a proximidade do verão também. Então vamos ver muita peça em crochê nessas cores também”, comentou.

Para a criadora de conteúdo, a estética surgiu para resgatar a cultura e a identidade brasileira.

“É uma tendência que surgiu na internet e já existe há muito tempo. A gente vê, principalmente, nas periferias do Brasil. A bandeira representa nosso país e é justamente isso que a bandeira vai fazer na Copa do Mundo e eu sinto que a estética soa como um grito da moda em si. Eu sinto que, no cenário brasileiro, a moda conseguiu se mobilizar muito bem. Vi várias marcas pequenas, médias e grandes do mercado utilizando, não só o símbolo da bandeira mas criando coleções com as cores da bandeira, e eu acho que é tudo isso é um resgate de identidade é algo que ficou muito abafado nos últimos anos e veio com força total nesse fim de ano”, disse.

Nayá também falou sobre as expectativas do que esperar do mercado da moda durante o período em que o Mundial será realizado.

“Nas próximas semanas vamos vai ver o cenário de moda, principalmente dos influenciadores e dos fashionistas, fervendo com muitas cores da bandeira, com muito glitter e com muitas peças ‘handmade’. Vai ser bem interessante ver isso, eu sinto que tem muita chance dessa estética se desdobrar em outras coisas nos próximos meses e a gente manter esse costume de usar as cores da nossa bandeira”, concluiu.

Edição e Pauta: Bruna Oliveira

