Escola promove musical infantil para arrecadação beneficente em Manaus

Manaus (AM) – O musical “O Jardim das Maravilhas: o segredo das fadas” foi exibido na noite desta sexta-feira (26), no Centro Educacional Século, localizado na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A trama faz uma adaptação das histórias e contos infantis bastante conhecidos.

De acordo com a professora Júlia Soutelo, coordenadora de eventos e diretora do espetáculo, o musical traz todo o encantamento do teatro aos alunos que tem a possibilidade de participar da produção.

“Nossas crianças já estão acostumadas com esse mundo do teatro. A melhor realização de um dramaturgo é quando há uma oportunidade de promover a cultura. O Centro Educacional Século tem a responsabilidade social e trazemos a arte para educar, tornar cidadãos melhores e ser solidários, com intuito de ajudar ao próximo”, destacou.

Alunos apresentaram o musical “O Jardim das Maravilhas: o segredo das fadas” Foto: Bianca Ribeiro

Os Espetáculos Musicais Século fazem parte dos processos avaliativos do 4º bimestre do calendário acadêmico dos alunos e promovem uma visão social aos envolvidos: escola, alunos, família e sociedade.

Além de sua abordagem social, durante o evento é realizada a arrecadação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa que comparecer ao evento aberto ao público externo, por meio do convite interno dos participantes.

Professoras Júlia Soutelo e Orlênia Dimas coordenam o projeto social Foto: Bianca Ribeiro

A professora Orlênia Dimas, coordenadora da Educação Infantil, falou sobre a inclusão social no espetáculo que contou com a participação de alunos com autismo.

“Hoje foi uma noite memorável pois fechamos com chave de ouro nosso ano letivo e tivemos avanços em relação à socialização e inclusão social. Quando abraçamos o desafio de ser uma escola inclusiva, optamos por trabalhar as nossas crianças de inclusão com os mesmos pontos dos regulares. É uma alegria imensa perceber que as crianças de inclusão estavam no palco de igual para igual e contracenaram do início ou fim”, relatou.

Apresentação

O musical “Malévola: ser diferente também é legal”, ocorrerá neste sábado (26), a partir das 18h, no Teatro do Centro Educacional Século, e aborda sobre o tema de forma análoga com base nos diversos tipos existentes e ao que ele é capaz de causar, por meio da exclusão social, do preconceito vivido pelas criaturas mágicas e seres diferentes do comum, que levam uma relação nada fácil entre os reinos.

