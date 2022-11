Argentina vence México com gol de Messi e respira na Copa

Na última rodada do Grupo C, a Argentina enfrentará a Polônia, no estádio 974

A Argentina venceu o México por 2 a 0 neste sábado (26), no estádio Lusail, e segue com chances de avançar às oitavas de final.

Com a vitória depois da zebra na estreia, a Argentina sobe para segundo da chave e chega em situação mais confortável para a terceira rodada do Grupo C da Copa. Agora, uma vitória simples da albiceleste sobre a Polônia garante a vaga nas oitavas. Em termos gerais, a Argentina depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

Na última rodada do Grupo C, a Argentina enfrentará a Polônia, no estádio 974, podendo até empatar e aí depender do outro jogo da chave; enquanto a Arábia Saudita pegará o México, também no Lusail. Com os resultados do dia, a Polônia alcançou quatro pontos, um a mais que a segunda colocada Argentina. Arábia Saudita (3 pontos) e México (1) ocupam as últimas posições.

