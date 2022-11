Prêmio Qualidade da FIEAM destaca organizações e empresas do Amazonas

Manaus (AM) – Em cerimônia realizada pela Federação das Indústrias do Amazonas (FIEAM), na última sexta-feira (25), o Centro de Intendência da Marinha (Ceimma) conquistou o prêmio de maior pontuação, na modalidade Gestão, do Prêmio Qualidade Amazonas, o Troféu Diamante, na sexta-feira no Diamond Convention Center, em Manaus.

Na ocasião, o presidente da instituição, Antonio Silva, parabenizou as organizações vencedores, ao destacar a conquista do Ceimma, e todos os envolvidos na realização do evento.

Para o capitão de Fragata e diretor do Ceimma, Alexandre Barbosa Corrêa, o prêmio recebido é a materialização de todo um aprimoramento em melhorias de processos realizados ao longo de sete anos, participando do PQA. “O Ceimma é muito grato”, disse o capitão.

Também premiadas em Gestão, a Flextronics da Amazônia Ltda e a Recofarma Indústria da Amazônia Ltda receberam o Troféu Prata, juntamente com a Inventus Power Eletrônica do Brasil Ltda, Troféu Bronze.

Vencedores da Grande Indústria

Doze organizações se destacaram na modalidade Processo, categoria Grande Indústria.

A Midea Carrier ganhou o Troféu Ouro, com o projeto “Melhoria na Detecção de Vazamento”, implantado em junho de 2021, que evitou gastos de US$ 240 mil na compra de máquinas novas e solucionou um problema de vazamento de gás hélio em aparelhos de ar-condicionado.

“A Midea Carrier alcançou a premiação Prata em 2021 e este ano com muito esforço e dedicação conseguimos atingir o (Troféu) Ouro, eu só posso dar os meus parabéns ao time e aos organizadores, por patrocinar esse tema tão importante que é a qualidade no Amazonas”, disse Luciano Oliveira, gerente de Qualidade da empresa.

Também receberam o Troféu Ouro, as empresas Moto Honda da Amazônia Ltda., Honda Componentes da Amazônia, Yamaha Motor da Amazônia Ltda., Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos e Hitachi Astemo Manaus Chassis Systems Ltda.

“O PQA representa um esforço mútuo entre diversos setores, com equipes multidisciplinares, que juntos desenvolveram o tema e alcançaram excelentes resultados”, comentou o gerente geral de produção da Moto Honda da Amazônia, Rômulo Feijão, que escondia o entusiasmo pela coroação dos esforços dos colaboradores.

Equipe da Visteon

Finalistas da Média Indústria

Com grande destaque nessa categoria, Visteon Amazonas recebeu o Troféu de Ouro em dois projetos inscritos, o software denominado “ASTRO 4.0”, voltado para inovação, e com a iniciativa “Eliminação de scrap em processo produtivo por impossibilidade de reprocessamento em painel de instrumentos”, destinada à melhoria.

A técnica de Processos, Raylene Souza, que participou ativamente do projeto “ASTRO 4.0”, compartilhou um pouco de sua experiência.

“Foi muito desafiador trabalhar com algo que requer tantos detalhes, principalmente para mim, que estou iniciando a carreira, porém estar aqui e poder ser reconhecida, juntamente com a equipe, é muito enriquecedor”.

Micros e Pequenas Empresas

Pela parceria com o Sebrae Amazonas, o PQA recebeu pelo segundo ano consecutivo 15 projetos, na modalidade Processo, e selecionou 14 finalistas, 12 na categoria Organizações de Serviços e Comércio, com destaque para a empresa Ozônio Telecomunicações, Troféu Ouro, pelo projeto “POP Municipal”, baseado em levar estrutura segura de telecomunicações a locais distantes no interior do Amazonas.

“Essa foi uma oportunidade muito importante para nós, pois como uma empresa que investe no desenvolvimento da nossa região, compartilhar a nossa solução de inovação e ser premiados nos faz sonhar com coisas ainda maiores”, destacou Adriano Vieira, o diretor comercial.

A empresa Agrocon Ingredientes Naturais, representante do Sebrae na categoria Micro e Pequena Empresa, recebeu o Troféu Prata, com o projeto “Redução e aproveitamento dos resíduos resultantes da produção de manteiga de tucumã”.

O CEO Aguimar Simões disse que foi uma honra ser reconhecido pelo trabalho exercido no Amazonas.

Ainda na modalidade Processo, mas na categoria Sem Fins Lucrativos, o Instituto Conecthus, participante estreante do PQA, recebeu o Troféu Prata, com o projeto Cápsula Vanessa, criada para atender uma solução para o conforto e melhora no tratamento de saúde dos pacientes acometidos pela covid-19. “Somos um instituto de pesquisa fundado em 2017, a primeira instituição desse cunho que participa do PQA, por isso estamos muito felizes de estarmos aqui, é uma grande satisfação receber esse prêmio”.

Conheça os vencedores do Prêmio Qualidade Amazonas:

GESTÃO

Categoria Administração Direta (500 pontos)

Centro de Intendência da Marinha (Ceimma) – Troféu Diamante

Categoria Grande Organização (500 pontos)

Inventus Power Eletrônica do Brasil Ltda – Troféu Bronze

Flextronics da Amazônia Ltda – Troféu Prata

Recofarma Indústria da Amazônia Ltda – Troféu Prata

Categoria Grande Organização (250 pontos)

Visteon Amazonas Ltda.

PROCESSO

Categoria micro e pequena indústria

Agrocon Ingredientes Naturais – Troféu Prata

Categoria Educação

Colégio Palas Atenas – Menção honrosa

Categoria Média Indústria

Visteon Amazonas (Melhoria) – Troféu Ouro

Visteon Amazonas (Inovação) – Troféu Ouro

BMW Motorrad Manaus – Troféu Prata

HDL da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. – Troféu Prata

Daikin Ar Condicionado Amazonas Ltda. – Troféu Prata

Yamaha Motor Componentes – Troféu Prata

Musashi da Amazônia Ltda – Troféu Prata

Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda. – Troféu Prata

Categoria Grande Indústria

Midea Carrier – Troféu Ouro

Moto Honda da Amazônia Ltda. – Troféu Ouro

Yamaha Motor da Amazônia Ltda – Troféu Ouro

Honda Componentes da Amazônia – Troféu Ouro

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos – Troféu Ouro

Hitachi Astemo Manaus Chassis Systems Ltda. – Troféu Ouro

Copag da Amazônia – Troféu Prata

Valgroup AM Indústria de Embalagens Ltda – Troféu Prata

MK Eletrodomésticos – Troféu Prata

Flextronics da Amazônia Ltda – Troféu Prata

Tutiplast Indústria e Comércio Ltda – Troféu Prata

Inventus Power Eletrônica do Brasil – Troféu Prata

Manaus Ambiental – Menção Honrosa

Categoria Serviços / Comércio

Ozônio – Troféu Ouro

Solalux – Troféu Prata

Grupo Pactum – Troféu Prata

Rastreon – Troféu Prata

Ataliba Mecânica – Troféu Prata

Panificadora Nobre – Troféu Prata

Econoserv – Troféu Prata

Cevam – Menção Honrosa

Up Digital (Escóssio) – Menção Honrosa

Dubom – Menção Honrosa

Supermercado Yroyak – Menção Honrosa

Eco Norte Brasil – Menção Honrosa

Categoria Sem Fins Lucrativos

Instituto Conecthus – Troféu Prata

