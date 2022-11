Últimos dias para se inscrever na 1ª Corrida Solidária Parceiros Brilhantes

Manaus (AM) – As inscrições para a 1ª Corrida Solidária finalizam nesta quinta-feira (1). A corrida, que acontece no próximo sábado (3), tem o objetivo de promover a cultura da filantropia na cidade. Esta é uma ação que faz parte da campanha Dia de Doar com o tema “Sua disposição transforma vidas”.

As inscrições podem ser feitas diretamente no www.ticketsport.com.br e os preços variam conforme o padrão de cada doador. O evento é realizado pela ONG Parceiros Brilhantes.

“O evento integra a comemoração dos três anos de fundação da nossa associação e as atividades voltadas para o Dia de Doar, comemorado no mundo inteiro com o movimento da #GivenTuesday. Essa é uma oportunidade única as pessoas podem fazer o bem e ainda praticar uma atividade esportiva. Cuidar da saúde e ainda ser solidário”, destacou a diretora executiva da Parceiros Brilhantes, Mayara Brilhante.

Como é a doação?

Pessoas que queiram fazer uma doação anual no valor de R$ 400 terão direito a três convites para participar da corrida (seja infantil ou adulto). Nessa categoria todos ganham o kit de corredor e medalha de participação. Outra forma de participar é adquirir o passaporte único no valor de R$ 110, modalidade adulto. Para o público infantil a taxa única é de R$ 75, até 14 anos. Vale lembrar que apenas adolescentes e crianças acompanhadas pelos pais vão poder participar. Os que já são doadores da ONG vão pagar apenas R$ 85.

Retirada de Kits

Os inscritos podem retirar seus kits da corrida na Loja Solidária Parceiros Brilhantes no Shopping Ponta Negra. Para retirada é necessário a apresentação de um documento oficial com foto.

A Loja Solidária está localizada no Piso 1, em frente ao Emporium Rodrigues. Além de ser um espaço para comercialização dos produtos personalizados da Parceiros Brilhantes, tais como canecas, bonés, camisetas, ecobags, entre outros, o local também será ponto de arrecadação para absorventes e coletores menstruais. A ação faz parte do combate à pobreza menstrual de mulheres em situação de vulnerabilidade social da capital e interior do Amazonas.

Corrida

São aguardados 300 corredores na modalidade adulta e 200 para o público infantil. As provas serão realizadas no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, em duas modalidades, sendo uma para o público infantil (até 300 metros) e outra para adulto com o percurso de 5 KM. Pessoas com Deficiência (PCDs) e Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs) também podem participar da competição.

Shows, apresentações e aulas de dança vão integrar os participantes da corrida e os frequentadores da Ponta Negra neste sábado (3). Patrocinadores e empresas parceiras terão stands montados para oferecer produtos e serviços.

