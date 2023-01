Sapo-cururu gigante de 2,7 kg é encontrado na Austrália

Animal pode quebrar o recorde de espécime mais pesado do mundo

Guardas-florestais australianos encontraram, no Parque Nacional Conway de Queensland, um sapo-cururu gigante. A espécie marrom tem comprimento de um braço humano e pesa 2,7 quilos.

O anfíbio foi detectado quando os funcionários do parque andavam pelo Parque Nacional para fazer uma limpeza nas trilhas. Kylie Gray, uma das guardas, percebeu que o cururu estava próximo de seu pé.

“Me abaixei e agarrei o sapo-cururu. Quase não acreditei no quão grande e pesado ele era”, disse a guarda-florestal Kylee Gray, contando como encontrou o anfíbio, na semana passada. “Um sapo-cururu desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos”, explicou.

O animal foi retirado e depois sacrificado, por ser uma espécie invasora. Os sapos-cururu foram levados para Queensland em 1935, para ajudar a controlar uma praga de besouros. Teve, no entanto, consequências devastadoras para outras espécies.

O sapo gigante de 2,7 kg pode quebrar o recorde de exemplar mais pesado já encontrado, informou o Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland, em um comunicado. A instituição antecipou que seu corpo empalhado poderá ser levado para o Museu de Queensland.

