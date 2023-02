Deputado amazonense recebe medalha Cruz do Mérito da Fraterna Integração Brasil e a China

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) foi agraciado com a Medalha e Certificado da Cruz do Mérito da Fraterna Integração Brasil e a China nesta quinta-feira (26), durante a Cerimônia Solene Mérito Sino-Brasileiro, que aconteceu no auditório Nereu Ramos, no Anexo II, da Câmara dos Deputados, em Brasília.

“Fico muito feliz com o recebimento dessa medalha, pois estamos trabalhando nos assuntos de paradiplomacia, ou seja, fazendo com que os países tenham uma relação integrada. O objetivo é estreitar a relação econômica do Amazonas e China para promover empregos e levar empresas para Zona Franca de Manaus”, afirmou o deputado João Luiz.

O republicano destacou que o importante é integrar o estado com o país asiático e trazer diversos benefícios ao povo amazonense em 2023.

Além do deputado João Luiz, o governador do Amazonas, Wilson Lima e o vereador de Manaus, João Carlos (Republicanos) também receberam a Medalha e Certificado da Cruz do Mérito da Fraterna Integração Brasil e a China

As honrarias foram entregues às autoridades amazonenses pelo presidente do Instituto Sociocultural Brasil/China (Ibrachina), Dr. Thomas Law.

O evento ocorreu por intermédio do Grupo Parlamentar Brasil – China do Senado Federal, presidido pelo senador Roberto Rocha, Grupo Parlamentar Brasil – China na Câmara dos Deputados, presidido pelo deputado federal Daniel Almeida, pela Frente Parlamentar Mista de Fortalecimento da Cooperação entre os países dos Brics, presidida pela deputada federal Perpétua Almeida, Frentes Parlamentares Mistas Brasil – China e Brics, presidida pelo deputado federal Fausto Pinato, Grupo Parlamentar Brasil – Brics da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Luís Miranda, da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional e do Investimento – FrenComex, presidida pelo deputado federal Evair de Melo e a Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil China, presidida pelo comendador Regino Barros.

*Com informações da assessoria

