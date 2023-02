A impunidade e a escalada da violência

A impunidade, ou a falta de punição, pode contribuir para a violência de várias maneiras. Quando as pessoas percebem que podem cometer crimes sem sofrer consequências, elas ficam mais propensas a cometer infrações, em especial às de grande potencial ofensivo ou de ameaça à vida. Isso pode levar a uma escalada da violência e a um aumento da criminalidade.

É cada vez mais comum termos acesso a notícias na TV, rádio, jornal, sites e portais sobre crimes violentos. Homicídios, latrocínios, casos de violência extrema e até de brutalidade. No Amazonas, temos muitos exemplos vívidos dessa escalada da violência. Mal começou 2023 e presenciamos um tiroteio no Campo do Teixeirão, na zona Leste, que vitimou três pessoas.

Um dos fatores para o aumento da criminalidade no Brasil, e no Amazonas, é a disputa pelo comando do tráfico de drogas. A polícia atua fortemente no combate ao crime organizado e ao tráfico, que se multiplica pelo estado e vai alcançando cada vez mais braços para a criminalidade. Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) considerou o Amazonas o estado que mais causou danos ao crime organizado, em janeiro deste ano, nas ações da Operação Hórus/Fronteira Mais Segura. Os prejuízos que a Segurança Pública causou nas organizações criminosas foram orçadas em mais de R$ 55 milhões, sendo 14% maior que o valor das ações no Mato Grosso do Sul, segundo colocado no ranking.

Nas ações de apreensão de entorpecentes e de armas, o Amazonas também se destacou em números que comprovam que as Forças de Segurança estão empenhadas para diminuir a criminalidade no estado. No ano passado, a Polícia Militar do Amazonas apreendeu 16,6 toneladas de entorpecentes, com uma média de 1,4 tonelada por mês. Em 2022, o Sistema de Segurança Pública do Amazonas apreendeu 1.522 armas. Mesmo com o alto número de apreensões, 12% maior que em 2021, o ‘poderio’ de fogo da criminalidade ainda é alto, e o armamento nas mãos erradas é um perigo para a sociedade.

Mas, quanto mais a polícia atua, mais os criminosos reagem, para aterrorizar a população e confrontar as autoridades.

Além do aumento de crimes, a impunidade pode enfraquecer a confiança da população nas instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela proteção da Segurança Pública. Isso pode dificultar a prevenção e o combate à violência, já que as pessoas podem se sentir desmotivadas a denunciar crimes ou a cooperar com as autoridades.

A impunidade também pode levar a uma falta de respeito às leis e a uma sensação de insegurança entre a população. Isso pode afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas e a estabilidade das comunidades.

Para enfrentar a impunidade e reduzir a violência, é importante fortalecer os sistemas de justiça e garantir que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos criminosos. A polícia prende, a Justiça julga e o sistema prisional abriga aqueles que cometem infrações e desrespeitam a lei. Esse é o ciclo da Justiça que não pode se romper e nem se corromper. Se as instituições se enfraquecem e se a população não confia em seus agentes, o crime irá vencer no Amazonas, e esse não é o futuro que almejamos para os nossos filhos e netos.