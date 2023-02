O Banco dos Brics e a mulher sapien

Dilma Vana Rousseff já foi guerrilheira, ministra de estado, mãe do PAC e presidenta. Agora, em mais um lance do governo Lula, ela pode ser, mais uma vez, guindada a um cargo ao qual jamais chegaria sem seu padrinho, a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como Banco dos Brics.

Em 31 de outubro de 2010, em uma manobra política improvável, Lula conseguiu emplacar Rousseff como sua sucessora na presidência da república. Ela reelegeu-se em 2014. Apoiada por Lula, Dilma derrotou os tucanos José Serra e Aécio Neves, mas, sem o jogo de cintura de seu mentor na política, foi impedida, em 2016.

Dilma entrou para o anedotário da política nacional pelas incontáveis gafes cometidas em entrevistas e discursos. Nossos vizinhos roraimenses foram chamados “roraimados”. E quem não se lembra do estoque de vento de Dilma? E da “saudação à mandioca” ou das “mulheres sapiens”? O País esperava a trapalhada seguinte e a presidenta nunca decepcionou. “A inflação foi uma conquista desses dez últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo”; “E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta” e “No Brasil, em torno de 52% das mulheres que buscam uma formação técnica, uma valorização do seu trabalho, são mulheres”.

Mas, para colocar Dilma no NDB, Lula tem que tirar de lá o atual presidente, Marcos Troyjo, um bolsonarista que tem mandato à frente do banco até 2025. Lula pressiona, seu pupilo, Haddad, também. Caso resista a entregar o cargo, Troyjo terá de enfrentar máquina de destruição de reputações a serviço de Lula.

Com Roussef à frente do banco dos Brics, além de muitas gafes , a esquerda garante acesso facilitado a recursos para financiar seus planos mundo afora, planos que, nem sempre, envolvem o desenvolvimento do Brasil.

Leia mais:

Prefeitura reúne grupo para regulamentar aplicativo de duas rodas

É preciso saber o momento de parar

Um títere no BNDES