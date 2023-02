Diretor-presidente do Ipem é homenageado com medalha de ouro na CMM

Manaus (AM) – O diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM), Márcio André Oliveira Brito, foi homenageado, na manhã desta sexta-feira (10), com a concessão da medalha de ouro Josué Cláudio de Souza.

A honraria ao homenageado é uma propositura do vereador João Carlos (Republicanos) que fez questão de destacar o importante trabalho feito por Márcio André.

“Marcio é um profissional exemplar que está há muitos anos no Ipem, é de um trato especial com todos que convivem com ele e merece muito receber essa homenagem aqui na Câmara Municipal de Manaus”, destacou o vereador.

De estagiário a diretor-presidente. Essa é a trajetória do primeiro homenageado de 2023 que recebeu a maior horário concedida pela Câmara municipal de Manaus. São quase 30 anos no Ipem, dos quais 11 anos Márcio André ocupa o cargo de diretor-presidente.

“Cheguei no instituto como estagiário e já sonhava em ser presidente. Todo o sucesso do trabalho é resultado de uma força conjunta de todos os servidores do Ipem, que desempenham um excelente trabalho oferecido à população do estado do Amazonas”, afirmou Márcio André.

No primeiro mês à frente do instituto, Márcio André teve seu primeiro desafio: a sede foi totalmente devastada por um temporal. Na solenidade, o homenageado fez questão de relembrar o episódio.

“Não tínhamos mais nada físico, mas tínhamos uns aos outros e juntos percebemos que nossas atividades são em campo e que não iríamos parar. As paredes foram cobertas de lonas e em um cenário de guerra, continuamos trabalhando”, lembrou o homenageado.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Rodrigo Guedes apresenta projeto para tornar CMM mais inclusiva e acessível aos PCDs

Vereadores da CMM definem presidentes, vices e membros das 24 comissões da Casa

David Almeida abre trabalhos na CMM e projeta grandes obras na capital