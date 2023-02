Em reunião com empresários, Wilson Lima destaca que Estado incentiva a geração de emprego e renda

A reunião ocorreu na sede do Governo do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que o papel do Estado é dar as condições necessárias a empresas interessadas em investir no Amazonas porque essa ação se reverte na geração de emprego e renda. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (13), em reunião com representantes da empresa Vibra Energia. O chefe do Executivo Estadual ressaltou que, para incentivar o uso de veículos menos poluentes, será feito um estudo de viabilidade para reduzir tributações, principalmente, no uso de gás natural e veículos elétricos.

A reunião ocorreu na sede do Governo do Amazonas. A Vibra Energia está no mercado atuando com transporte de Gás Natural e investindo em mobilidade elétrica, a exemplo de um caminhão 100% elétrico em operação no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, fazendo transporte de combustível de aeronaves.

“Tenho trabalhado muito com a minha equipe para dar as condições para quem investe no Amazonas, porque no momento em que eu tenho uma empresa investindo aqui, tenho a possibilidade de geração de emprego. Quanto mais emprego a gente gerar melhor para o governo e para a população”, destacou Wilson Lima.

Despedida de Amazonino

O corpo do ex-governador Amazonino Mendes chegará a Manaus amanhã, e o velório será aberto ao público. O local do funeral ainda não foi definido. A família decidiu que corpo de Amazonino será cremado e a cerimônia deve ser fechada para amigos e familiares, e está marcada para ocorrer no próximo sábado (18).

Amazonino Mendes morreu neste domingo (12), aos 83 anos, em São Paulo. Ele estava internado, no hospital Sírio Libanês, desde o dia 25 de dezembro.

Homenagens eternas

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, ontem, duas grandes homenagens em memória do ex-governador Amazonino Mendes, que morreu aos 83 anos, no último domingo (12), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A avenida Grande Circular, que cruza a zona Leste, se chamará avenida Governador Amazonino Mendes; e o parque Gigantes da Floresta, que a Prefeitura está construindo entre as zonas Norte e Leste, agora é rebatizado de Parque Governador Amazonino Mendes.

De volta

José Dirceu está de volta. O ex-ministro participou nesta segunda-feira, 13, da festa de comemoração do Partido dos Trabalhadores, o PT, com ministros de Estado e parlamentares de esquerda. Foi a primeira vez que o ex-ministro transitou publicamente entre os principais nomes da atual composição lulopetista. Ele deu um beijo no rosto de Marina Silva, abraçou o ministro Paulo Teixeira e registrou fotos com os senadores Humberto Costa e Fabiano Contarato, líderes do PT no Congresso.

Advogado de Lula

A Justiça marcou a primeira audiência entre o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, e Luiz Carlos Basseto Júnior, que protestou contra o defensor no Aeroporto Internacional de Brasília. A audiência de conciliação foi definida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios irá ocorrer em abril, de forma virtual. O protesto ocorreu no dia 11 de janeiro, enquanto Zanin estava no banheiro do aeroporto, o manifestante passou a filmar o advogado e o chamou de “safado” diversas vezes.

Sexualização infantil

O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) protocolou requerimento para a criação de uma Frente Parlamentar Contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes. O objetivo é sensibilizar e mobilizar parlamentares e a Câmara dos Deputados em prol de um profundo debate sobre o tema, além de acompanhar as políticas públicas de proteção à integridade física, psíquica, moral para o desenvolvimento sadio e harmonioso de crianças e adolescentes.

Lewandowski suspende processo

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu um processo da Operação Lava Jato contra Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, e Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula.

O caso, que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal, é sobre doações supostamente ilícitas da Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013 e 2014, no valor total de 4 milhões de reais. O magistrado atendeu a um pedido da defesa de Okamotto.

Golpe e genocida

Durante a festa de 43 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a chamar de golpe o processo legal que afastou Dilma do poder, em 2016. Também chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “genocida”. “Tudo o que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do mandato de 4 anos de um genocida…”, declarou o presidente.

MTST fazem protestos

Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) realizaram, ontem, atos de protestos na porta dos escritórios dos deputados federais Carla Zambelli (PL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os manifestantes acusam os dois parlamentares de financiarem ou apoiarem os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram vandalizadas.

Os escritórios de Zambelli e Bolsonaro ficam na capital paulista, mas além deles, outros pontos em vários estados brasileiros também foram alvos dos militantes do MTST.

Tarcisão

O governo de São Paulo, administrado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai reajustar o piso salarial dos professores da rede estadual ao novo piso nacional. O anúncio foi feito pelo vice-governador Felicio Ramuth durante um evento realizado no último dia 13 em Jundiaí, no interior paulista.

“É um aumento de 15% remuneração do piso dos nossos professores, autorizado pelo nosso governador Tarcísio [de Freitas], junto com o secretário de Educação. São 100 mil professores beneficiados com esse aumento”, declarou.

Carnavírus

Especialistas em saúde não descartam eventual alta de casos, mas dizem que o aumento de ocorrências graves e mortes é mais improvável do que em edições anteriores. Eles reforçam também alguns cuidados para os foliões, como atualizar o esquema vacinal e evitar contato com pessoas com sintomas gripais. “Com certeza teremos mais casos (de covid no carnaval), mas não dá para ter certeza se teremos mais óbitos e mais pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, disse o infectologista Marcelo Otsuka.

Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal cumpriu oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão na manhã de ontem, na sexta fase da Operação Lesa Pátria, que visa identificar pessoas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo investigam os possíveis crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, entre outros.

Moraes em Manaus

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), abre o ano letivo de 2023 com o seminário Direito Eleitoral com várias autoridades da área. Entre os palestrantes confirmados está o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O evento, que tem parceria com a Alfa Escola de Direito (Unialfa – Fadisp), será realizado no dia 3 de março, a partir das 9h. O seminário tem como público-alvo os servidores públicos e jurisdicionados.

Censura mais próxima

A Unesco convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e o youtuber Felipe Neto para um fórum de debate sobre a regulamentação de redes, entre 21 e 23 de fevereiro, em Paris, na França.

O fórum da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) também vai abordar o combate à desinformação e fake news.

Picanha e cerveja

A picanha e a cerveja ficaram mais caras em janeiro deste ano, de acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os preços subiram 0,7% e 1,5%, respectivamente.

Os dados estão disponíveis na sondagem mensal do IBGE que ajuda a calcular o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Através desse indicador, o órgão monitora a taxa inflacionária no país. A diminuição dos preços desses produtos foi encarada como uma promessa de campanha do presidente Lula.

União quer mais

Mesmo com seu partido ocupando dois ministérios no atual governo, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), ainda resiste em formalizar apoio à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cacique deseja mais cargos no Executivo antes de manifestar sua fidelidade aos petistas.

“O PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos, melhores ferramentas podemos oferecer e mais apoios poderemos garantir”, disse.

Aplausos

Ao deputado estadual Delegado Péricles que anunciou no último dia 10, durante sua visita à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o investimento de 1,8 milhão de reais para a finalização das obras do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu).

Vaias

À apresentadora Xuxa Meneghel que teve um desentendimento com a irmã, a pedagoga Mara Meneghel, por divergências políticas, chegando a bloqueá-la. Mara Meneghel morreu, no último dia primeiro, e as duas não chegaram a se entender e deixar as desavenças de lado. Xuxa é crítica ferrenha do ex-presidente Jair Bolsonaro. A irmã da artista morava em Barcelona, na Espanha.

Leia mais:

Um títere no BNDES

Prefeitura reúne grupo para regulamentar aplicativo de duas rodas

O Patinho Feio