 ‘Me Beija no Bloco’ acontece na Assinpa com pista liberada

O line-up conta com o Samba do Couro Velho, o Frevo do Cauxi Eletrizado, o Axé de Antônio Bahia e a Banda do Amor

O Carnaval será de muita cor e energia no “Me Beija no Bloco” neste sábado (18), onde os foliões vão poder se divertir ao som de axé, samba, frevo, entre outros ritmos. O evento acontece a partir das 16h na Assinpa, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A produtora, Loren Lunière, explica como foi a produção do show de carnaval. “O ‘Me Beija no Bloco’ foi inspirado nos carnavais e festas das praias do Nordeste. Tem a energia do verão, as cores, o conceito visual e o som que nos remete a praia: Axé, quebradeira, Samba, Frevão, marchinhas de Carnaval e aquele Funk que todos amam curtir durante a folia”, disse.

O line-up conta com o Samba do Couro Velho, o Frevo do Cauxi Eletrizado, o Axé de Antônio Bahia e a Banda do Amor, brasilidades da DJ Sheila Benjamin e Rafa Militão. O setlist perfeito para pular o Carnaval e beijar a boca do crush.

Promovendo um Carnaval Solidário, o bloco terá entrada gratuita na pista. Os foliões que quiserem se divertir e aproveitar o benefício devem levar 1kg de alimento. Os alimentos arrecadados serão doados à uma instituição carente, que será divulgada em breve.

Para quem quiser curtir a folia com serviços exclusivos, o Front Stage custa R$ 30 (sem taxa do site) e garante acesso à frente do palco, bares e banheiros especiais. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma de vendas https://shopingressos.com.br/.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seguro Viagem oferece tranquilidade para foliões no Carnaval

Comunidade católica realiza retiro religioso durante Carnaval, em Manaus

Ovo cura a ressaca? Nutricionista explica como o alimento pode ajudar após exagerar no Carnaval