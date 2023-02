Ator Richard Belzer morre aos 78 anos

O comediante Richard Belzer, intérprete do detetive John Munch em vários dramas policiais da NBC, incluindo “Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais”, ao longo de mais de duas décadas, morreu no início da manhã de domingo (19), em sua casa na França, aos 78 anos.

Belzer “faleceu pacificamente”, de acordo com Eric Gardner, seu gerente. O escritor Bill Scheft, amigo de longa data do ator, disse ao The Hollywood Reporter que Belzer tinha “muitos problemas de saúde”.

O ator ficou famoso por seu papel como detetive Munch, aparecendo pela primeira vez na série da NBC “Homicídio” de 1993 a 1999. Ele reprisou esse papel no filme de TV “Homicídio: O Filme” em 2000 e também apareceu como o famoso detetive em quatro episódios de “Law & Order”.

Belzer apareceu como Munch novamente em “Law & Order: SVU”, onde se tornou regular na série, aparecendo em 326 episódios entre 1999 e 2016. Embora seu personagem tenha se aposentado em 2013, ele voltou em dois episódios adicionais após sua partida.

*Com informações da CNN