Paulo Henrique Marques deixa cargo de treinador do Manaus FC

Manaus (AM) – O técnico Paulo Henrique Marques não está mais a frente do Manaus FC. A decisão foi divulgada na tarde desta quinta-feira (23) por meio das redes sociais. Paulo Henrique chegou em outubro de 2022 para liderar o Gavião durante a temporada de 2023. Esta foi a primeira experiência de Paulo longe do futebol do Rio Grande do Sul.

Na temporada passada, ele comandou o São Luiz-RS no Campeonato Gaúcho, o São José-RS na Série C do Brasileiro e o Novo Hamburgo-RS durante a disputa pela Copa Gaúcha. Em nota, o clube manauara agradeceu pelos serviços e destacou a breve passagem do técnico pelo Gavião.

”O Manaus FC comunica que o treinador Paulo Henrique Marques não comanda mais o time esmeraldino. Em sete jogos pelo Gavião do Norte, foram três vitórias, três empates e uma derrota. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso ao profissional na sequência da carreira,” disse a nota.

Repercussão

O Manaus FC não divulgou o nome do próximo técnico, mas pelas redes sociais os torcedores levantaram nomes conhecidos como de Evaristo Piza e Luizinho Lopes como alvos do clube que não agradariam como treinadores.

Leia mais:

Princesa avança na Copa Verde após ganhar do Rio Branco-AC