Idosa morre após ser atropelada por moto em avenida de Manaus

Uma idosa identificada como Maria José Caçula Cativo, de 69 anos, morreu na quinta-feira (23) após ser atropelada por uma motocicleta na avenida Torquato Tapajós, comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o filho da idosa informou que a vítima estava voltando do trabalho no momento em que foi atropelada por uma moto ainda não identificada.

O piloto da moto não prestou os atendimento primários e a vítima morreu no local do acidente. O caso deve ser investigado pelo 19º DIP.

