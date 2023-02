Morre piloto que teve 80% corpo queimado após acidente aéreo no Amazonas

Manaus (AM) – O piloto Pablyo Ruan Cavalheiro dos Santos, de 24 anos, morreu nesta terça-feira (21), por parada cardiorrespiratória, após um acidente aéreo no município de Novo Aripuanã, a 228 quilômetros de Manaus. Horas antes, ele foi resgatado com vida.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o piloto foi encontrado em estado grave, com queimaduras em 80% do corpo. Ele foi transferido por meio de uma UTI aérea para Manaus.

Ao chegar na capital, Pablyo recebeu atendimento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para, em seguida, ser encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde seria cuidado pela equipe médica do Centro de Tratamebto de Queimados da unidade. No entanto, Pablyo teve uma parada cardiorrespiratória e morreu durante os atendimentos no aeroporto.

