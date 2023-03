Famílias vítimas de deslizamento de barranco são alojadas em quitinetes aludas em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), deu início, nesta quarta-feira (15), ao processo de mudança das mais de 70 famílias que ficaram desalojadas no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, após as fortes chuvas do último domingo (12), e que estavam abrigadas temporariamente na Escola Municipal Helena Augusta Walcott.

Neste primeiro dia, mais de 20 famílias foram encaminhadas a quitinetes alugadas no bairro Cidade de Deus, na zona Norte. Os aluguéis serão pagos por meio do benefício Auxílio Aluguel, no valor de R$ 600, destinado a todas as 84 famílias atendidas desde o início da semana.

“É um prédio bonito, com 70 apartamentos, todos com salas, quartos, cozinhas e banheiros, segurança, enfim, uma moradia digna. No geral, estamos auxiliando e fornecendo toda a logística necessária para que essas famílias tenham o mínimo de conforto e dignidade nesse momento tão trágico”, afirmou o secretário titular da Semasc, Eduardo Lucas.

Para a diretora do Departamento de Proteção Especial (DPSE), Neila Sardinha, o momento é de transição para a população afetada, composta em sua totalidade por famílias em estado de vulnerabilidade social, auxiliando no desenvolvimento e aquisição de uma tão sonhada autonomia.

“É a partir de agora que essas pessoas têm a oportunidade de começar a tomar controle da própria situação. A partir do momento em que garantimos um espaço individual para cada uma dessas famílias, deixamos elas mais a vontade com suas próprias particularidades, iniciamos também um processo de internalização da ideia de que elas podem, sim, ter essa autonomia, esse cuidado próprio”, explicou.

A mudança, assim como todo o atendimento socioassistencial e jurídico prestado ao longo dos últimos dias, fazem parte de uma ação conjunta das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Educação (Semed), de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Pública (Semulsp), de Saúde (Semsa), da Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Defesa Civil de Manaus, Fundo Manaus Solidária, além da agências da ONU (Acnur, Unicef, UNFPA e OIM) e as secretarias estaduais de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Em Manaus há quatro anos e antigos moradores de uma casa que agora não existe mais, o venezuelano William José, sua esposa e seus dois filhos foram encaminhados e alocados em uma das quitinetes durante o primeiro dia de mudanças. Para o pai de família, o espaço tem um valor imensurável para sua família.

“Todo o apoio que temos recebido da prefeitura tem sido maravilhoso. Todo o apoio, toda a força, todo o atendimento. Que Deus abençoe cada um de vocês por tudo o que está sendo feito”, agradeceu.

Doações

Por meio do Fundo Manaus Solidária, a Prefeitura de Manaus continua recebendo doações destinadas às famílias afetadas. Itens como utensílios domésticos, eletrodomésticos, móveis e kits de higiene pessoal podem ser entregues diretamente no depósito do Fundo, localizado na avenida Compensa, no bairro Vila da Prata, zona Oeste, ou também no Shopping Cidade Leste, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, na zona Leste.

Devido à grande quantidade de roupas recebidas nos últimos dias, o recebimento de peças de vestuários foi encerrado.

“Todos têm abraçado a causa. Toda a população manauara, empresários, outras figuras importantes têm abraçado essa causa, o que é maravilhoso. Agradecemos a todos pelo apoio dado até agora e contamos ainda com ele para que possamos dar a essas famílias o básico para que possam ter algum tipo de conforto após o deslizamento”, destacou o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

