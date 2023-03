Deslizamento de barranco deixa 8 mortos no Jorge Teixeira, em Manaus

Ainda no domingo, três pessoas foram resgatadas com vida, recebendo os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros no local.

Um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram Manaus no último domingo (12) deixou oito mortos em uma comunidade, localizada na rua Pinto D’Água, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Ainda no domingo, três pessoas foram resgatadas com vida, recebendo os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros no local. Outros oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças, foram encontrados nos escombros. As buscas seguiram ao logo da segunda-feira (13), onde o trabalho de escavação foi realizado com apoio de maquinário.

O Corpo de Bombeiros informou que no domingo recebeu de familiares a notificação de oito pessoas desaparecidas, que foram resgatadas ainda na madrugada e encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram feitas a identificação dos corpos.

As vítimas foram identificadas como Jucicleia Barbosa de Lima, de 31 anos, e a filha Heloiza Barbosa, de 7 anos. Cleberson Nunes Barbosa, de 34 anos, e o filho Caleb Mendes Nunes, de 7 anos. Os venezuelanos Rosmig Yelena Salazar, 43, Ilan Frango Corales, 35, Israel Jonniel Frango, 7, e Dainelson Rosniel Alvorada, 4, todos da mesma família.

O Corpo de Bombeiros reforçou que, mesmo que não tenham sido registrados outros desaparecimentos em decorrência do deslizamento, o trabalho de retirada do barro e demais materiais segue sendo feito no local da tragédia. Somente após a finalização dessa etapa é que as buscas poderão ser consideradas encerradas.

Ações do poder público

Desde a noite de domingo, toda a estrutura do Estado esteve mobilizada na busca de possíveis vítimas e no atendimento dos moradores afetados pelo desabamento. Atuam no resgate 44 homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

“Assim que soube do ocorrido determinei que o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estivessem aqui. Assim como temos o apoio da polícia militar e da assistência social, nesse momento, para auxiliar a prefeitura de Manaus nos procedimentos que são necessários para atender essas famílias”, disse o governador Wilson Lima.

O governador conversou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e solicitou que o titular da pasta receba o prefeito de Manaus, David Almeida, para tratar do assunto.

David Almeida esteve no local acompanhando os trabalhos de resgate que entraram pela madrugada desta segunda, dando toda assistência da prefeitura às famílias afetadas.

“Nós temos mais de mil áreas como essa em Manaus. E, dessas mil áreas, 62 são de alto risco, como essa aqui. Nós fizemos 17 áreas no ano passado (contenção de erosões), temos programado mais 20 áreas prioritárias como essa, nós fizemos grandes intervenções e isso minorou. E, agora, buscamos mais investimentos para a gente poder investir nessas áreas e dar moradia digna para as pessoas”, destacou o prefeito.

Força-tarefa

As secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Infraestrutura (Seminf), Assistência Social (Semasc) e de Limpeza Urbana (Semulsp) e Corpo de Bombeiros iniciaram junto com os moradores, que o prefeito classificou como “verdadeiros heróis”, uma força-tarefa para tentar encontrar sobreviventes. A Semasc deu abrigo às famílias de casas próximas ao local do deslizamento.

A Seminf atua, de forma emergencial, no deslizamento de terra, em função das fortes chuvas que atingiram a cidade de Manaus neste domingo. As equipes trabalham manualmente e com auxílio de retroescavadeiras no local.