Você viu essa mulher? Ela desapareceu no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Maria Sufia de Souza Lopes, 72, que está desaparecida desde o dia 26 de fevereiro deste ano, quando saiu, por volta do meio-dia, da casa onde mora, na rua Galileu Galilei, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI) e, posteriormente, transferido à Deops, Maria Janete Lopes Cruz, 46, filha de Maria Sufia, relatou que, naquele dia, a idosa saiu de sua residência e não retornou mais. Ainda segundo a noticiante, a idosa já havia desaparecido outras vezes.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a quem tiver informações sobre a localização de Maria Sufia deve entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Buscas por crianças desaparecidas em mata continuam no AM

Criança desaparecida há mais de 2 anos é encontrada viva debaixo de escada

Homem que sofreu descarga elétrica na Manaus Moderna e caiu no Rio Negro segue desaparecido