Operação contra garimpo ilegal destrói cinco balsas no Vale do Javari, no AM

Uma operação realizada pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) em conjunto com agentes do IBAMA destruiu cinco balsas de garimpo ilegal, nesta sexta-feira (31), na Terra Indígena do Vale do Javari, no interior do Amazonas.

Segundo informações da Operação Jacuixito, as embarcações foram localizadas após levantamento de inteligência e as posições foram confirmadas após patrulhas fluviais no Rio Jandiatuba e no Igarapé Boa Vista.

De acordo com o CMA, cada balsa é avaliada em cerca de R$ 600 mil e consegue extrair 2,5 kg de ouro por mês, rendendo mais de R$ 800 mil no mercado ilegal. Assim, o prejuízo causado ao garimpo ilegal chega a quase R$ 7 milhões em um mês de atividade.

Além da operação contra os garimpeiros, o Exército Brasileiro forneceu atendimento médico e odontológico às etnias indígenas Mayuruna, Marubo, Matis e Kanamari na cidade de Atalaia do Norte e na Aldeia Massapê. Ao todo, foram realizadas 827 consultas e mais de 1.700 procedimentos médicos.

