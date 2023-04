Homem tenta matar ex-companheira com ajuda da mãe e irmão; família acaba presa em Manaus

A vítima foi agredida com chutes, socos, tapas, empurrões e sufocada com amoníaco

Uma mulher de 52 anos e os dois filhos, de 19 e 32, foram presos nesta quarta-feira (5) por tentativa de feminicídio praticada contra uma jovem de 23 anos. A vítima é ex-companheira de um dos envolvidos, e o crime aconteceu no dia 31 de março deste ano, na rua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, zona norte.

A prisão da família foi realizada por volta das 6h30 desta quarta pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) sul/oeste.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM sul/oeste, na ocasião do fato, a vítima estava caminhando em via pública com uma amiga, próximo a residência do autor, momento em que ele abordou a jovem e a forçou entrar em sua casa, onde sucedeu uma série de agressões.

“Na ocasião, o autor agrediu a vítima com socos, tapas e empurrões. Durante a ação violenta, a mulher, mãe do autor, viu a situação e passou a agredir a jovem com puxões de cabelo. Momentos depois, o irmão do autor também se deparou com a cena e desferiu socos contra a cabeça da vítima”, disse.

Ainda conforme a titular, o trio criminoso sufocou a vítima com amoníaco e bateu a cabeça dela contra um mármore. Em razão disso, ela ficou desacordada e eles a trancaram em um quarto da casa.

“Momentos depois, a amiga da vítima, que havia escapado na ocasião em que o autor abordou a jovem, retornou para o local do fato e foi até a casa dele à procura da vítima, e acabou sendo agredida por ele. Após as agressões, o infrator também a trancou no mesmo quarto em que a ex-companheira estava”, disse.

A delegada explicou, ainda, que ao acordar, a jovem gritou por socorro e um vizinho foi ao imóvel, viu a situação e acionou a polícia. Com a chegada do vizinho, os autores empreenderam fuga e o indivíduo conseguiu resgatar as vítimas e comunicar os familiares sobre o ocorrido.

“A ex companheira do autor ficou internada em razão dos ferimentos e, após se recuperar, compareceu à DECCM sul/oeste na segunda-feira (03/04), para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), momento em que foi solicitada à Justiça a medida protetiva de urgência em seu favor e os mandados de prisões em nomes dos autores”, falou.

Prisão e procedimentos

O trio foi preso no mesmo local onde ocorreu o fato criminoso. Eles responderão por tentativa de feminicídio e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Homens são procurados por feminicídios de ex-companheiras, em Manaus