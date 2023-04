Mais de 500 vagas para curso de qualificação são ofertadas no Amazonas; confira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) lançou nesta segunda-feira (17) um edital com 506 vagas para o curso de qualificação profissional, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os cursos são direcionados aos cidadãos que buscam por qualificação profissional, visando entrar no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), preencher o formulário disponível até 23 de abril.

A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 28 de abril, no Portal do Trabalhador, e as aulas estão previstas para começar no dia 2 de maio, na Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, Nº 1.018, bairro Chapada.

Para o Secretário Executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Paulo Gilson, essa parceria vem ao encontro das necessidades da população, que todos os dias estão em busca de cursos de qualificação.

“Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que se dedica em abrir portas e entregar conhecimento aos cidadãos que precisam de oportunidades; através dos cursos, podemos agregar na geração de emprego e renda, aumentando o número de pessoas capacitadas no estado”, disse.

Qualificação

A Setemp assinala que, de janeiro a março de 2023, já foram ofertadas mais de 4 mil vagas em cursos de qualificação em parceria com centros de ensino voltados para capacitação de pessoas. No decorrer do ano, a estimativa é disponibilizar mais cursos de qualificação para a população.

Lista dos Cursos