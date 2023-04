Alerta: Seis partes do corpo inesperadas onde o câncer de pele pode aparecer

O tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado no Brasil é o de pele, que apresenta baixa letalidade desde de que seja detectado e tratado precocemente. Mas, apesar do que muitos pensam, o tumor pode se manifestar em outros lugares do corpo além da epiderme.

Especialistas alertam para lugares incomuns onde manchas e feridas podem aparecer, que, por vezes, são ignorados devido à desinformação.

“Os cânceres de pele têm tipos e subtipos, dos quais o mais comum é o carcinoma basocelular, que corresponde a 80% dos casos diagnosticados, seguido do carcinoma espinocelular. Eles, e outros, podem atingir áreas mais negligenciadas como a região íntima e o couro cabeludo”, diz a dermatologista Fernanda Seabra, da Oncoclínicas, de Brasília.

A especialista alerta para outros lugares do corpo onde o câncer de pele pode se manifestar:

1. No ânus

O câncer de células escamosas, também conhecido como carcinoma espinocelular, pode acometer regiões da pele mesmo que não tenham exposições ao sol, como o ânus. A doença pode ter relação com infecções em decorrência do Papilomavírus Humano (HPV) e aparece como uma ferida crônica na pele ou nas membranas mucosas.

2. Debaixo da unha

“Outra forma rara, mas letal, de melanoma são os tumores acrais, que podem aparecer embaixo da unha, como se fosse uma estria marrom que vai desde a cutícula até a outra ponta da unha. Vale destacar que o tumor pode ter tonalidades mais escuras ou mais claras e, geralmente, aparece nos polegares e no dedão do pé”, afirma Fernanda.

3. No ouvido

O câncer no ouvido surge, geralmente, como um inchaço, que pode invadir o interior da orelha. Em alguns casos o tumor pode causar dor de ouvido. Esse tipo de câncer ocorre devido a exposição solar, ainda que a área de contato do sol com o aparelho auditivo seja pequena.

4. Sob a língua

Ao consumir produtos com substâncias cancerígenas, como o álcool e o cigarro, a boca entra em contato com toxinas que danificam o tecido oral e podem aumentar a chance de desenvolvimento de um câncer. Nessa versão, o câncer de pele pode se manifestar como uma ferida debaixo da língua ou na gengiva.

5. No couro cabeludo

O câncer de pele no couro cabeludo é mais comum do que se pensa, mas muitas vezes passa despercebido, pois é coberto pelos cabelos. Entre as pessoas calvas, o câncer de pele no couro cabeludo é o tipo mais comum.

“Vale lembrar que homens calvos, ou então mulheres com alopecia androgenética, são pacientes com maior chance de apresentar câncer no couro cabeludo. Ele se manifesta não só como inchaço, mas também como ferida”, diz a dermatologista.

6. Nos olhos

O olho é uma área que está em constante exposição solar. Então, vale prestar atenção a inchaços, feridas, vermelhidão e sangramento na região. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), as pessoas que se expõem ao sol de forma prolongada e frequente constituem o grupo com maior risco de contrair câncer de pele, principalmente aquelas de pele, cabelo e olhos claros.

*Com informações do Metrópoles

