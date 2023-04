Procura por procedimentos estéticos cresce 390%

Após os períodos mais severos da pandemia, o mercado de estética promete seguir em plena expansão a exemplo de 2022, que marcou 390% de crescimento em realizações de procedimentos estéticos em todo o país.

A pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que entrevistou 1.218 pessoas, constatou que 80% das pessoas já realizaram algum procedimento estético e 20% não realizaram nenhum. Dentre as 1.218 que realizaram procedimentos estéticos, 56% são mulheres e 24% são homens. A faixa etária desse público está entre 25 e 48 anos.

A informação é confirmada pela empresária Thaine Malinowski, que possui uma clínica de estética em Manaus e atua há mais de 15 anos, no segmento de beleza e harmonização corporal.

“Nós sentimos esse aumento gradativo no número de pacientes desde 2021, quando conseguimos atender com os devidos protocolos de biossegurança. Com base em estudos e pesquisas, foi constatado que durante a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa, consequentemente se olhavam mais no espelho, se viam nas câmeras por meio das reuniões online, que passou a ser comum, no trabalho home office, e foi a partir daí, que algumas pessoas notaram que poderiam melhorar seus corpos e rostos por meio da estética”, observou.

A especialista informa que as mulheres amazonenses gostam muito de ter uma vida social agitada, em festas, comemorações, festivais, shows, clubes, banhos e, consequentemente gostam de exibir um corpo definido. Por isso, períodos festivos como Festival de Parintins, Carnaval, férias, e os momentos que antecedem Natal e Ano-Novo são os períodos em que as agendas ficam lotadas. “Todo mundo quer se preparar ou potencializar seus resultados de academia, por meio de procedimentos não invasivos, como é o caso da harmonização corporal, em que conseguimos ver resultados em três dias e eles se prolongam por até dois anos”. explica Thaine.

Festival de Parintins

De olho no crescimento desta demanda, a especialista já abriu uma agenda especial para quem vai ao Festival de Parintins.

“Quem curte Carnaval, também curte Parintins, e assim como em anos anteriores, nossas expectativas são as melhores. Isso porque nossas agendas já começam a lotar, assim que o Carnaval termina. No geral, as amazonenses gostam de valorizar suas belezas naturais e de conquistar um corpo esculpido, para as festas”, concluiu Thaine.

*Com informações da assessoria