Transplante de sobrancelha se populariza entre homens e mulheres de Manaus

Manaus (AM) — Muito além da questão estética, o transplante de sobrancelha chegou e registra crescimento de demanda, em Manaus. E não apenas entre as mulheres, mas também em homens acometidos por doenças infecciosas, endócrinas, diabete e na tireoide, que sofreram acidentes ou queimaduras no rosto.

Conforme o médico Jurandir Carrascosa, especialista da clínica de transplante Mais Cabello, o transplante de sobrancelha é muitas vezes necessário devido à falta de pelos na face.

“Pode ser provocado por fatores hereditários, étnicos, doenças, acidentes, piercings ou até mesmo pela retirada excessiva de pelos, as sobrancelhas também perdem seus fios gradativamente. A questão é que as pessoas querem reverter essa falha”, declara o especialista.

Diante disso, como acontece com o couro cabeludo, o processo também pode ser revertido, e a área recuperada, por meio de transplantes de folículos que proporcionam maior densidade e bem estar para aqueles que sempre estiveram insatisfeitos com a quantidade de pelos na “moldura do rosto”.

O especialista também destaca que tratamentos “alternativos” como tatuagens e tinturas para encobrir as falhas nas sobrancelhas acabam provocando alergias e até mesmo infecções e inflamações internas que podem agravar ainda mais a perda dos fios ao longo do tempo.

“Esses métodos não deixam o pelo “respirar” e a oxigenação dos que restam fica muito menor. No transplante, os folículos são retirados do cabelo do próprio paciente, com acompanhamento médico durante um ano, e de forma natural e consistente, os primeiros fios começam a nascer em três meses, sem riscos para a saúde e o bem-estar”, destacou.

Harmonia

Jurandir Carrascosa explica que o transplante de sobrancelha realizado na Mais Cabello começa com a avaliação completa do paciente, a realização de exames pré-operatórios e da área doadora.

Após essa fase, juntamente com o paciente, é feito um “desenho” de como a nova sobrancelha irá ficar, segundo os gostos, a harmonia e a proporcionalidade do rosto.

“O transplante em si tem duração de 120 minutos, em média, com anestesia local, e a pessoa já pode retomar suas atividades normais, evitando apenas se expor demasiadamente ao sol e praticar algumas atividades esportivas por um curto período. No dia seguinte, ela volta à clínica para o início do acompanhamento e receber orientações”, aponta.

