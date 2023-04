Festival Casarão realiza circuito de shows em Manaus

A primeira edição na capital do Amazonas apresenta a cantora Elisa Maia e as bandas Casa de Caba, Doral e Tuyo, de São Paulo

Manaus (AM) – Manaus recebe, neste domingo (30), véspera de feriado, o circuito de shows do Festival Casarão, no Condado Bar (Rua Desembargador João Machado, 6.705, Alvorada). A primeira edição na capital do Amazonas apresenta a cantora Elisa Maia e as bandas Casa de Caba, Doral e Tuyo, de São Paulo, a partir das 20h.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 90 na Usina do Ingresso (usinadoingresso.com.br) e pelo Instagram (@festivalcasarao).

Segundo o produtor cultural Vinicius Lemos, o festival de música que é tradição em Porto Velho sempre teve parceria com bandas dos estados vizinhos, como Acre e Amazonas, para mesclar novidades. Ele explica que, em 2023, quando o Casarão celebra 23 anos, o evento também ganha edições em outras capitais do Norte.

“Queremos alcançar diferentes públicos, que casem com a proposta do festival e a cena de Manaus”, destaca o organizador. “Ainda que seja um dia, contamos que todos irão abraçar o festival, com a possibilidade de pensarmos em replicar o mesmo line-up em 2024, nas duas cidades”, disse.

Programação

Quem abre a noite no Condado é a Doral, formada por Filipe Shimizu, Neto Sousa, Alexandre Donsouzis, Fabrinni Oliveira e Abner Queiroz. O repertório é inspirado em artistas como John Mayer, Vitor Kley e Ana Gabriela, entre as canções da banda estão “Ela”, “Desaguar” e “Queria Estar Aí”.

Elisa Maia sobe ao palco em seguida. A cantora explora a atmosfera noventista, que vai de vocais com influência R&B e guitarras marcantes, costurados por programações eletrônicas e bases de reggae. Em março, Elisa Maia lançou o videoclipe da música “Beleza”.

Já a Casa de Caba traz um som experimental, com elementos do rock, maracatu, coco, baião, entre outros. O grupo conta com Magaiver Santos, Jeórgio Claudino, Samir Torres, Erika Tahiane, Paulo Pereira e João Carlos.

O show da Tuyo, de Lio, Lay Soares e Machado, vem com hits da banda ao longo da carreira, com destaque para o disco “Chegamos Sozinhos em Casa”, de 2021, e o EP “Depois da Festa”, de 2022.

Rondônia

Neste fim de semana, em Porto Velho, também acontece o 23º Festival Casarão, com a banda amazonense Platinados, liderada por Clóvis Rodrigues. Entre as atrações estão ainda Terno Rei, Ratos de Porão, Black Pantera, Machete Bomb, Gabriê e Leão do Norte.

O primeiro Festival Casarão aconteceu em 2000, em um casarão histórico, construção de 1878, da antiga cidade de Santo Antônio do Madeira.

*Com informações da assessoria

