Rei Charles III será coroado no próximo sábado

Várias pessoas já estão acampadas entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, em Londres, aguardando as cerimônias de coroação do rei Charles III, no próximo sábado (6).

A segurança foi reforçada e 30 mil policiais estarão nas ruas de Londres nos próximos dias. Na noite passada, um homem foi detido no exterior do Palácio de Buckingham.

Nenhum outro herdeiro do trono britânico esperou tanto tempo para ser coroado.

A rainha Elizabeth II morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, depois de cumprir 70 anos de reinado. Ela assumiu o trono britânico em 1952 e foi a monarca mais longeva da história da coroa britânica.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhará, em Londres, a cerimônia de coroação. A visita à Inglaterra inclui também reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o chefe de governo do Reino Unido (o chefe de Estado é o próprio rei).

O rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique VIII, em 1534. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos, em cerimônia que envolve músicas e leituras.

Herdeiro do trono

Com a morte da rainha Elizabeth II, Charles automaticamente se torna o novo rei do Reino Unido. Aos 73 anos, ele será o monarca mais velho a ser coroado na história britânica. A CNN Brasil produziu um material para mostrar quem é o dono do novo trono.

Nascido em 14 de novembro de 1948, Charles é o primogênito de Elizabeth e Philip, sendo o herdeiro aparente desde os três anos de idade, quando sua mãe assumiu o trono após a morte do rei George VI. Quando completou 9 anos, foi nomeado Príncipe de Gales e Conde de Chester por sua mãe perante o Parlamento.

Ao se tornar o soberano, Carlos tinha a opção de adotar qualquer nome que escolher para seu reinado. Ele escolheu ser chamado de rei Charles III.

Charles já estava assumindo alguns dos compromissos da rainha este ano em virtude dos problemas de mobilidade da matriarca. Em maio, substituiu a mãe na abertura do Parlamento Britânico.

Leia mais

Conheça Charles, que assume trono britânico no lugar da rainha Elizabeth II