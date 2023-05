Pagamento do Auxílio Estadual é antecipado em comemoração ao Dia das Mães no AM

Em comemoração ao Dia das Mães, o Governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a antecipação do pagamento da parcela de maio do Auxílio Estadual. O anúncio foi feito por meio de um vídeo postado nas redes sociais do governador, na manhã desta segunda-feira (8).

A parcela, que é depositada todo dia 15, excepcionalmente este mês, estará na conta dos beneficiários nesta sexta-feira (12). Essa é a quinta parcela do auxílio a ser paga em 2023.

“Nós estamos adiantando o pagamento deste mês para o dia 12, véspera do dia das mães, sexta-feira, para que você tenha um domingo especial com a sua família. Somente neste final de semana nós estamos injetando, aproximadamente, R$ 356 milhões na economia, com o adiantamento do Auxílio Estadual e da 1ª parcela do 13º dos servidores públicos’, disse o Governador.

O Auxílio Estadual, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza.

O programa atende pelo menos 300 mil famílias do Amazonas e prioriza mulheres que são chefes de família como titulares do benefício, que gera crédito mensal de R$ 150 reais. Essas chefes de família representam 90% do total de beneficiários. Dos 300 mil cadastrados, atualmente, mais de 271 mil são de famílias chefiadas por mulheres.

O Auxílio Estadual, além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, impulsiona o aquecimento econômico de pequenos comerciantes, incrementando a economia dos 62 municípios do estado.

