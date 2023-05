Roberto Cidade preside solenidade de outorga da ‘Medalha Ruy Araújo’ ao subprocurador de Manaus, Marco Aurélio Choy

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) homenageou nesta segunda-feira, (8), em sessão presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB), o subprocurador adjunto do município de Manaus, Marco Aurélio de Lima Choy, com a Medalha Ruy Araújo, maior comenda do parlamento estadual. A propositura da homenagem é de autoria do deputado da 19ª Legislatura, Álvaro Campelo.

Advogado, procurador de carreira do Município de Manaus, professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o homenageado é ex-presidente da OAB, seccional Amazonas e conhecido por sua atuação, sobretudo no Direito Eleitoral, em todas os pleitos realizados nas últimas duas décadas no estado do Amazonas.

“Esta Casa hoje homenageia um grande amazonense com a Medalha Ruy Araújo. Honraria concedida àqueles que contribuem com suas vidas e com suas atuações profissionais para com o nosso Estado, esta medalha se adequa muito bem com o nosso homenageado. Profissional de qualidade inquestionável, o Dr. Choy é uma personalidade de conduta ilibada e que não mede esforços para fazer com que a advocacia, sua grande paixão, seja respeitada e valorizada. Mas além de toda a sua contribuição profissional, o Dr. Choy é um advogado militante e hoje é também homenageado em razão das bandeiras que levanta em defesa do nosso povo e do Amazonas”.

Dentre os feitos do homenageado que foram destacados pelo deputado presidente está a ação impetrada por Choy, enquanto presidente da OAB-AM, contra todos os planos de saúde, durante o ápice da pandemia da Covid-19, obrigando-os a atenderem pacientes mesmo que ainda estivessem no período de carência.

“Em sua gestão, em sua passagem mais recente como presidente da OAB-AM, o Dr. Choy mostrou a todos, sociedade e autoridades, a importância da advocacia e da união da classe dos advogados pelo bem comum. E o Dr. Choy é assim. Além de profissional e docente, alguém que exerce a advocacia de destaque, é um ser humano que busca construir uma sociedade melhor, mais igualitária e que também por isso merece o reconhecimento da Assembleia do Estado do Amazonas”, reforçou.

Em sua fala de agradecimento, Marco Aurélio Choy falou da alegria por receber a maior honraria concedida pelo parlamento estadual do Amazonas e fez uma breve explanação sobre a sua trajetória profissional.

“A Medalha Ruy Araújo é a mais importante medalha que eu poderia receber. Ela é a maior comenda do povo do Amazonas e por meio dela me sinto homenageado pelo povo do meu Estado. Ela chega na semana do meu aniversário, quando completarei 43 anos, e também no momento em que vivo o tempo do ex. Ex-presidente da OAB-AM, ex-procurador titular do município de Manaus e, e ser lembrado enquanto ex tem um valor especial. Vivo hoje um momento muito feliz e agradeço pelo reconhecimento daquilo que mais me orgulha, que é o servir coletivo. Muito obrigado a todos”, falou.

A solenidade de outorga da medalha contou com a presença do governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza; do presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Simões Mendonça; desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretorias Escola de Magistratura do Amazonas; do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Xavier Desterro; deputado federal Fausto Jr (União Brasil); defensor geral do Estado, Ricardo Paiva; além de representantes do Judiciário do Amazonas, vereadores de Manaus, secretários municipais, deputados estaduais, familiares e amigos do homenageado.

*Com informações da assessoria

