Morre repórter Nonato Silva, dono do bordão “Pelo Amor de Deus”

Manaus (AM) – O repórter e radialista, Raimundo Nonato Marques da Silva, morre aos 64 anos, nesta terça-feira (9), por complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no hospital e pronto-socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado. Conhecido pelo dono do bordão “Pelo amor de Deus” e “O crime não compensa”, o repórter deixa sua marca no jornalismo Amazonense.

Em condolências, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário municipal de Comunicação (Semcom), Israel Conte, lamentam profundamente a morte de Nonato Silva

“Nonato era uma pessoa muito querida, um amigo. Dedicou grande parte da sua vida à comunicação. Que Deus console a família e amigos neste momento tão difícil de dor, na esperança do reencontro com Jesus Cristo”, destacou o prefeito.

O secretário de Comunicação de Manaus, jornalista Israel Conte, enalteceu a trajetória profissional de Nonato Silva.

“O jornalismo amazonense perde um grande repórter policial e profissional de voz e bordões inconfundíveis. Rogamos a Deus que, neste momento de dor, conforte a todos os familiares e amigos do querido filho da dona Iracema”, disse o titular da Semcom.

Sucesso na TV

Natural do Amapá, o repórter veio para Manaus, onde trabalhou como radialista em emissoras como a Rádio Ajuricaba, acumulando audiência nas crônicas policiais que apresentava no programa ‘Patrulheiros da Cidade’.

Na televisão, Raimundo Nonato Marques da Silva, fez sucesso como repórter no programa Canal Livre, onde deixou sua marca com os bordões “Pelo amor de Deus” e “O crime não compensa”, cobrindo com bom humor pautas policiais e de denuncias da comunidade.

Nonato atualmente continuava em sua atividade jornalística como repórter de jornais de noticiais online em seu veículo de comunicação, o “Portal Pelo Amor de Deus, com Nonato Silva”.

