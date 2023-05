Chega em Manaus a 10 PASTÉIS, com pastéis de massa de pimenta, chocolate, vegano ou tostado

O carro-chefe é o pastel, mas o almoço não deixa a desejar no restaurante situado no Millennium Shopping

Manaus(AM) – Diferenciado do que Manaus está acostumado, a franquia traz novidades como pastéis com massa de pimenta e massa de chocolate, borda recheada, pastéis veganos além da opção de ser tostado, com 41% menos gordura e zero lactose.

O carro-chefe é o pastel, mas o almoço não deixa a desejar. A 10 PASTÉIS chegou há poucos meses no Millennium Shopping, no bairro Chapada, em Manaus. Com opções de pratos individuais que podem servir até duas pessoas e os famosos pastéis, o cardápio é para quem procura praticidade por um preço justo. A operação fica na praça de alimentação do empreendimento e funciona de segunda a sábado de 9h às 21h e no domingo de 12h às 20h.

“Trazer para Manaus a 10 PASTÉIS é acreditar que a nossa cidade merece o melhor que há na gastronomia, enxerguei uma oportunidade de crescimento pelo potencial da marca e do empreendimento”, afirma Carlos Eduardo, franqueado da unidade no Millennium Shopping.

A marca oferece os tradicionais pastéis doces e salgados em tamanhos júnior (porção), pequeno, médio, grande e super e, como outras opções, os pratos prontos ou o “monte seu almoço”, em que é possível personalizar os pratos.

E para atender a população os 10 PASTÉIS, volta com os 10 sabores mais vendidos do Brasil em uma super promoção. São dois sabores por dia para você escolher:

Segunda-feira: pastel médio de Carne ou de Costela com Mandioca

Terça-feira: pastel médio de Frango Mineiro ou de Carne com Cheddar

Quarta-feira: pastel médio de Pizza ou de Carne com Queijo

Quinta-feira: pastel médio de Portuguesa ou de Pernil Crispy Barbecue

Sexta-feira: pastel pequeno de Chocolate ou de Chocolate com Morango

E por mais R$9,50 você turbina o seu pedido com 1 refri lata + fritas 100g. Aproveite para conhecer e provar os 10 + Vendidos do Brasil.

Sobre a 10 PASTÉIS

A 10 PASTÉIS nasceu como um pequeno negócio familiar no ano de 1961, em Maringá (PR) e tornou-se franquia em 1996, inaugurando sua sede em Curitiba (PR). Atualmente, possui mais de 40 unidades em nove estados do Brasil. Entre as conquistas, foi eleita por nove vezes pela Revista Veja como o melhor pastel de Curitiba.

*Com informações da assessoria

