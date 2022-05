Confeitaria Jess Cakes tem amor entre mãe e filha como receita de sucesso

Manaus (AM) – Empreender em família é uma realidade comum entre os brasileiros, porém, empreender usando ‘amor’ como base para o negócio é exemplo de como mãe e filha beneficiaram-se do afeto e amizade entre ambas, para fundar uma empresa de sucesso em Manaus. Esse é o caso da empresária e advogada Jéssica Sousa e a mãe, a chefe de cozinha Milca Aquino. A dupla é proprietária da Confeitaria Jess Cakes.

Jéssica conta que seu amor por doce vem desde criança e que o sonho de abrir uma confeitaria começou quando já atuava na advocacia. Aquilo que era apenas um hobby passou a ser a principal profissão.

“Desde sempre, a inspiração e a motivação na minha casa foi para o lado do Direito, que é a profissão do meu pai. Fiz a faculdade de Direito, fui funcionária pública, atuei como advogada, e me descobri na confeitaria, já atuando como advogada. Comecei como um hobby e esse hobby foi falando mais alto, até que uma hora não fazia mais sentido o Direito na minha vida e sim a confeitaria. Aí que minha mãe entra”, conta Jéssica.

A advogada conta que sua mãe já tinha um buffet e que ela ajudava apenas na parte de vendas e questões administrativas. Porém, quando a confeitaria deixou de ser hobby, Jéssica não pensou duas vezes em contar com a ajuda da mãe para realizar o sonho. Para ela, não faria sentido se a mãe não estivesse junta. Diante disso, Milca Aquino não hesitou e vestiu a camisa com a filha mudando também a rota dos planos, recomeçando do zero.

“Ela largou tudo o que ela fazia para viver esse sonho comigo. Estamos há 3 anos trabalhando juntas, somos parceiras e ela é responsável por praticamente 90% do nosso cardápio. Da criação e elaboração, tudo nosso é artesanal”, finaliza.

O elo entre mãe e filha nos negócios

Sendo filha única por parte de mãe, Jéssica ressalta que o elo entre as duas é imensurável, e que essa questão é muito importante até mesmo nos negócios, visto que apesar dos poucos atritos que são naturais de sócias, mãe e filha se entendem em todos os aspectos. A cumplicidade, a confiança e a amizade entre elas são os principais fatores que trazem sucesso para a empresa.

“Mais do que minha mãe, ela é minha melhor amiga e por isso a gente é a casa e botão. Ela mesma diz que uma completa a outra e sempre foi assim, desde a infância. Minha mãe estar na gestão da empresa comigo é um presente divino, e eu acredito que qualquer pessoa confia 100% na sua mãe. É a pessoa que a gente conta um segredo, ainda sendo mulheres. A gente nos aborrecimentos, nos negócios, então, essa confiança, essa credibilidade é garantida”, explica a empresária.

Jéssica fala que, apesar do laço familiar, é necessário saber dividir as questões familiares, das questões de negócio, ainda que seja uma tarefa difícil.

“A gente se completa até nos pensamentos, nas decisões da empresa. Claro que não é fácil, às vezes o laço de mãe e filha se confunde com o de sócias, mas buscamos sempre ter cautela. Quando o assunto é estritamente profissional, tratamos até com aquela frieza, mas com ética profissional. Porém, como aqui é uma empresa familiar, então a gente não perde esse relacionamento fraternal. Eu procuro ouvir muito a minha mãe. E acho que o melhor conselho que você pode receber na vida é da sua mãe, então na minha empresa eu não ia fazer diferente. Eu ouço muito a opinião dela, e procuro aplicar tudo o que ela tem de experiência e sabedoria”, destacou Jéssica.

Receitas de família que fazem sucesso

As receitas da confeitaria vêm sendo passadas de geração a geração pelas mulheres da família, que conforme Jéssica, cozinham muito bem. Ela também relata que o produto de maior sucesso da confeitaria é receita da sua avó.

“Eu sempre fui apaixonada pelas receitas de família. O bolo de chocolate, por exemplo, é o que a gente mais vende e receita é da minha avó. Era o bolo de chocolate que minha avó fazia para os aniversários dos netos. Então esse bolo é bem importante para mim porque tem aquele lado afetivo também. 90% das receitas são da minha mãe, quando não é do caderninho de receitas da família, são criações que minha mãe estudou e elaborou”, disse.

Inspiração parisiense na confeitaria

Além do amor materno presente na “Casa de chá, Confeitaria e Panificação Jess Cakes“, a arquitetura do ambiente traz uma inspiração parisiense. A proprietária explicou que, para o sonho estar completo, o espaço foi pensado para ter uma arquitetura e climatização que remetem os clientes às confeitarias de Paris.

“Eu sou apaixonada pela confeitaria internacional, principalmente a confeitaria parisiense. Então as massas, as massas folheadas, eu queria trazer isso para Manaus. Nada mais justo que a gente trouxesse dentro de um ambiente acolhedor, que o cliente se sentisse realmente em Paris. Queria que a experiência fosse completa, não só no doce, mas desde a apresentação do local, o conforto proporcionado ao cliente. Então eu sonhava com esse lugar desse jeitinho que ele é”, detalhou a filha.

Equipe que se transformou em família

De acordo com empresária, a confeitaria tem 11 colaboradores, contando com ela e sua mãe. Ela ressalta que não vê os funcionários como colaboradores, mas sim como uma equipe familiar. Ela acredita que manter a união em equipe, a compreensão, e o carinho mantém o time mais forte e unido.

“Eu nunca falo meus funcionários, falo a minha família Jess Cakes. Eu tenho duas famílias: a de pai e mãe e a minha equipe da confeitaria, porque sozinha é impossível. Você não consegue fazer nada. Hoje eu tenho uma equipe de diamantes, eles são fantásticos, por isso eu procuro sempre manter a união, esse espirito de equipe, entendê-los quando é preciso. Eles buscam sempre me entender também. Assim a gente está aqui firme e forte já no terceiro ano, pois tenho uma equipe maravilhosa”.

A confeiteira Jaqueline Rosas que faz parte da equipe Jess Cakes disse que é mãe e está gerando mais uma vida. Para ela, trabalhar em um ambiente familiar, principalmente durante a gestação é muito mais prazeroso.

“Estou trabalhando num ambiente familiar, é envolvente, pois sei que aqui há paixão, amor, carinho, afeto, é familiar. Eu trabalhei em outras empresas, mas aqui foi diferente, aqui eu estou aprendendo muito, estou tendo oportunidade de evoluir como profissional. E está sendo maravilhoso preparar receitas para o Dia das Mães. Tudo está sendo feito com carinho para que as mães recebam muito afeto e carinho no seu dia”, falou Jaqueline.

Sobrevivendo à pandemia

A confeitaria Jess Cakes, que atualmente tem 3 anos no mercado, estava há quatro meses aberta ao público quando o governo decretou lookdown em razão da pandemia. Naquele momento, a empresa não contava com serviços de delivery. Mãe e filha precisaram se reinventar para continuar com os negócios, conforme conta Jéssica.

“Eu não trabalhava com delivery, porque a gente tinha quatro meses, era algo muito recente, era algo que eu estava fazendo projeção para colocar na loja, mas ainda não era real. Lembro que fechamos numa sexta-feira, normal, e no sábado já abrimos com delivery, e tudo começou no meu celular particular e numa caderneta, onde eu fazia a mão a ficha do cliente”.

A jovem acredita que apesar dos pesares, a pandemia trouxe um grande ensinamento aos empresários. E foi neste período de lockdown que a confeitaria se tornou mais conhecida, atraindo clientes de todos as zonas da capital.

“O maior ensinamento que a pandemia passou para os empresários foi que você precisa aprender a se reinventar. Eu procurei para essa reinvenção entender qual era a dor do meu cliente, o que meu cliente estava necessitando naquele momento, como eu podia ajudar. Eu decidi criar um cardápio específico para o cliente presentear”, revelou a proprietária.

Cardápio inovador

O cardápio inovador, criado por Jéssica, fez tanto sucesso durante a pandemia que até hoje ele funciona. Além do cliente encomendar o produto, ele solicita um cartão com uma mensagem escrita a mão, que é entregue junto ao destinatário.

“São produtos que a gente tem à pronta entrega. O cliente abre o cardápio e ele pode selecionar o tipo de presente que ele quer dar. E a gente fazia cartões a mão. Então o cliente mandava os dizeres e depois entregava para a pessoa. Para o meu negócio, essa foi a grande sacada na pandemia, ficamos muito mais conhecidos e com isso começamos a fazer pratos caseiros também. Crescemos muito durante a pandemia”, explicou.

Campanha para o dia das mães

Para esse dia das mães a campanha da Jess Cakes traz a história de Jéssica e sua mãe, Milca. Segundo a advogada e confeiteira, todos os produtos idealizados foram inspirados em primeiro lugar na sua mãe e nas mães de sua família.

“Nada mais justo que no Dia das Mães eu fizesse uma homenagem gigantesca para minha mãe, então a gente está com uma campanha realmente contando a nossa história, de mãe e filha empreendedoras que estão no mesmo negócio. Todos os produtos que estamos vendendo foi pensado em primeiro lugar na minha mãe, nas mães da minha família, minhas avós minhas tias e refletindo para que nossos sentimentos cheguem ao coração das mães dos nossos clientes também”.

Os produtos para a campanha de Dia das Mães têm os nomes inspirados no amor materno. Além dos doces, a Jess Cakes também disponibiliza para os clientes um menu de pratos quentes, especialmente para as mamães que não irão para a cozinha no dia dedicado a elas.

“Estamos trabalhando com três produtos, um é o kit que se chama “Mãe I Love You”. Esse kit já vai dentro de uma caixa de acrílico, todas as mães amam guardar coisas, arrumar suas coisinhas ali dentro. É uma caixa que está super em alta, dentro dela vai uma vela aromatizada que transmite paz e tranquilidade, e claro vai cheia das nossas delícias para as mãe aproveitarem. E também temos o produto “Coração de Mãe”, que é um bolo em formato de coração, com várias opções de recheio, ele vai decorado também com chocolate em formato de coração e flores. Criamos também o menu, porque, no Dia das Mães, colocar mãe para cozinhar não dá, né?”, brincou Jéssica.

A casa de chá, confeitaria e panificadora Jess Cakes fica localizada na rua Acre, 04, bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. Os contatos disponíveis para os clientes são o (92) 98508-2917, pelo WhatsApp, e @jesscakes.am, pelo Instagram. A loja funciona de segunda à sexta-feira, de 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 18h.

