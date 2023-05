Prefeitura de Nhamundá pagará R$1,8 milhões em estrutura para show do João Gomes

Nhamundá (AM) – A prefeitura de Nhamundá (a 382 km de Manaus) irá pagar R$1,8 Milhões em serviços de sonorização, iluminação e de estruturas para o show do cantor João Gomes, a atração nacional da IV Exposição Agropecuária do munícipio (Expoanh), que ocorrerá nos dias 26 a 28. Ao cantor será paga quantia de R$ 500 mil.

Os valores publicados foram tirados do extrato do termo de ata de registro 13/2023 assinado pela prefeita, Raimunda Marina Brito Pandolfo (PSD), na segunda-feira (10), e divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, na terça-feira (11).

Nhamundá, um município do interior do Amazonas, com população de 21.443 habitantes, gastará no total R$ 1.830.150,00. Com o gerenciamento de apresentações artísticas serão gastos R$ 884.730,00. O show da atração nacional está agendado para o dia 28 de maio, no Parque Exposições Militão Beré.

Gastos Suspeitos

Essa não foi a primeira vez que a prefeita de Nhamundá esteve envolvida com grandes gastos em eventos. Em maio de 2022, o município gastou R$531.643,95 pelos mesmos serviços por 30 dias.

E no mesmo ano, em dezembro, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) iniciou uma investigação contra a prefeita por má administração de quase R$ 40 milhões, fornecidos pelo Governo Federal e o Governo do Estado para o combate da pandemia da Covid-19 no município.

Em fevereiro de 2023, Marina Padolfo gastou em torno de R$6 milhões em obras de “pavimentação em concreto com drenagem e calçadas”, sem dar mais detalhes sobre quais são as ruas e nem a quantidade de ruas do município. A empresa envolvida neste caso, foi a CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, que foi denunciada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), por irregularidades em um procedimento licitatório feito em outro município, em 2020.

Declaração da Prefeitura

A Prefeitura de Nhamundá afirmou que as estruturas dos eventos citados são para eventos destinados à fomentação da cultura e do turismo no município.

“Todo ato da prefeitura é feito com transparência e a logística que temos pra fazer um evento como esse no município demanda muito. Somos uma ilha a mais de 300 km da capital. O turismo de evento é realizado, principalmente, pra fomentar o desenvolvimento e crescimento do comércio local e da cultura do município, já que é um evento do calendário da cidade. Inclusive está na agenda de eventos do Ministério do Turismo, reconhecido nacionalmente” disse a gestão.

