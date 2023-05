Teatro Amazonas recebe ópera com marionetes voltada para o público infantil

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas recebe neste fim de semana o espetáculo “O Navio Fantasma”, que integra a programação do 25° Festival Amazonas de Ópera. As sessões acontecem no sábado (20/05) e no domingo (21/05), às 11h, com uma hora de duração.

Tendo como público-alvo crianças e adolescentes, a apresentação pretende divertir os espectadores e promover uma experiência educativa e de iniciação artística, ao trazer o universo da música erudita em uma linguagem popular.

A ópera é realizada pelo grupo “O Pequeno Teatro do Mundo”, uma companhia teatral que leva por todo o Brasil peças realizadas com marionetes de fio. Os bonecos e todo o cenário são produzidos artesanalmente pelos artistas da equipe.

Fabiana Vasconcelos, co-fundadora do grupo, ressalta a importância do trabalho e sua contribuição para com a cultura. “Foi a forma que encontramos de levar a ópera até onde ela não chega. É um processo importante de formação de um repertório para o público, e pode ser usado como uma ferramenta de educação artística, principalmente para as crianças”.

“O Navio Fantasma” narra a busca pelo amor inalcançável entre uma jovem que vive numa vila portuária e a lenda de um marinheiro amaldiçoado. A história mostra uma sociedade conservadora, revelada com a chegada do estrangeiro condenado a vagar eternamente até encontrar o amor que vai libertá-lo da maldição.

O Festival Amazonas de Ópera é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com patrocínio master do Bradesco e apoio cultural do Grupo Atem e da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), além da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura.

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às ações culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Piedade’ narra trágica história do escritor Euclides de Cunha no 25° Festival Amazonas de Ópera

Causa indígena e ambiental no Festival de Cannes

Show da MC Pipokinha denunciado por falta de classificação etária em Manaus