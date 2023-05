Viih Tube faz novo tour pelo corpo um mês após parto de Lua

São Paulo (SP) – Viih Tube usou as redes sociais, neste sábado (20/5), para publicar um novo tour pelo seu corpo, um mês após dar à luz Lua, sua primeira filha com Eliezer. A influenciadora já havia feito o mesmo quando ainda estava grávida e, agora, decidiu mostrar as cicatrizes do parto e como ficou o corpo depois do nascimento da bebê.

“Tour pelo corpo um mês pós parto. Meu corpo e minhas cicatrizes contam uma história”, escreveu ela na legenda.

Ao narrar o vídeo, Viih relembrou que engordou 22kg e afirmou ter achado que seu corpo iria sofrer mais. Ela, então, começou mostrando as estreias. “Dá pra ver que ficaram bem grossinhas e vermelhas. Minhas unhas, gente, ficaram finas que nem papel. No pós parto, ficaram durinhas e eu até cortei”, falou.

Ela também falou sobre o cabelo: “Não sei o que aconteceu, mas ele ficou mais brilhoso e volumoso. Falaram que cai, mas comigo não caiu, mas acho que ainda vai”.

Ainda no vídeo, Viih Tube comparou o antes e depois do corpo. Ela contou estar sentindo o corpo “mais solto” e “mole”. “É um processo, é normal. Mas é importante mostrar para vocês”, acrescentou.

Viih também mostrou as olheiras, a axila e a linha da barriga. “Antes estava bem pior. Agora as manchas das axilas, acho que saíram bem, a linha da barriga também continua aqui, junto com algumas estrias. E as cicatrizes que estavam nos peitos já estão bem melhor, já está quase cicatrizando”, finalizou.

*Com informações do Metrópole

Leia mais:

Grave: Vídeo mostra briga de Thomaz Costa e Tati Zaqui com faca

Ex-goleiro do Flamengo assume ser gay: ‘Quanto mais famoso, mais difícil ficava’

Além de Simone e Simaria: relembre irmãos famosos que já brigaram