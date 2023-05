Festival Paralímpico reúne mais de 300 crianças, jovens e adultos em atividades esportivas

Manaus (AM) – Buscando apresentar os esportes paralímpicos às pessoas com e sem deficiência e mostrar a importância desses esportes, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Secretaria de Educação e Desporto Escolar realizaram o “Festival Paralímpico”, nas quadras esportivas da Feff. As atividades marcaram, ainda, o encerramento da 1ª Paralimpíadas Escolares do Amazonas (PARAJEA’s).

O “Festival Paralímpico” é um evento que ocorre em todos os estados do Brasil, sendo mais de 190 centros realizando essas atividades. Em Manaus, mais de 300 crianças e jovens estão inscritos nos centros paralímpicos. O festival foi realizado para que as crianças PCDs e as crianças sem deficiência pudessem se divertir juntas. Paratletas da rede estadual de ensino que participaram da seletiva amazonense no PARAJEA’S, também estiveram presentes.

O coordenador do festival, Keegan Bezerra Ponce, falou sobre essa união, a prática do desporto em conjunto e a importância do evento na mudança de visão sobre as pessoas com deficiência.

“Crianças e adultos participaram de várias atividades onde, o esporte paralímpico, é o carro-chefe. Em todas as atividades, a criança com deficiência interagiu com a criança sem deficiência, para que, dessa forma, essa criança possa crescer com a ideia de que a deficiência não é algo incapacitante ou que traz desvantagem, pelo contrário”, afirmou o coordenador.

Desporto escolar

O coordenador de Educação Física, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Joniferson Vieira acompanhou os paratletas no festival. Ele explicou a importância de eventos como este, principalmente, para o desporto paralímpico escolar.

“O festival é uma forma de dar robustez a esse convênio que está sendo tratado entre a Secretaria de Educação e a universidade. Nós acreditamos que esse convênio vai dar a cientificidade que a gente precisa para tratar do desporto paralímpico dentro estado do Amazonas e, principalmente, do desporto paralímpico escolar que é o nosso foco, nossos alunos”, falou o coordenador.

Parcerias

Atletismo, badminton, voleibol sentado, tênis de mesa, entre diversos outros esportes foram praticados pelos participantes. O festival contou com voluntários da própria universidade e da Feff.

O diretor da Feff, João Libardoni, falou sobre a parceria da faculdade com o Comitê Paralímpico, a colaboração das práticas desportivas e a responsabilidade de sediar eventos com o festival.

“Desde 2021, nós estamos unidos ao Comitê para desenvolver o Centro de Referência Paralímpico e, este centro, tem a responsabilidade de sediar o Festival Paralímpico, ele está aqui com uma possibilidade de prática. A gente oferece o atletismo, a natação, a bocha entre outras e o festival é uma forma para que as pessoas possam vivenciar os esportes no Centro de Referência”, disse o diretor.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manipulação de apostas no futebol; entenda o esquema que favorece apostadores

Bahia e Goiás ficam no empate na abertura da 7ª rodada do Brasileirão

Festival Paralímpico reúne mais de 21 mil jovens em todo o país