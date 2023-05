VÍDEO: alemão é suspeito de estuprar e filmar adolescentes em pousada no AM

Procurado pela polícia brasileira, o alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, é suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes e oferecê-las aos hóspedes na pousada Cheiro de Mato, que administrava no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, a mãe de uma das vítimas, está diretamente envolvida no esquema de abusos, porque além de ajudar Wofgang a vender outras menores de idade, ela entregava a própria filha ao suspeito A vítima começou a ser abusada aos 6 anos.

Wolfgang fugiu ainda no mês de abril, mas a mãe da vítima, que já tinha sido presa por ocasião da denúncia e solta pela Justiça na audiência de custódia, foi presa novamente na quinta-feira (18) por suspeita de exploração sexual.

Em um vídeo, gravado pela menina, que agora tem 15 anos, o suspeito aparece sem camisa, onde segundo a adolescente, era um dos momentos onde ele se preparava para realizar o abuso.

A vítima revelou que era obrigada a usar determinados trajes e acessórios, entre algemas, correntes e até piercings no rosto, para satisfazer fetiches do suspeito.

DENÚNCIA: Alemão suspeito de esquema de abusos sexuais foge do Brasil. pic.twitter.com/5ixKekJpwn — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 22, 2023

O esquema de abusos foi denunciado por uma tia da vítima, com quem o suspeito foi casado. A polícia encontrou mídias de vídeos íntimos com as vítimas do alemão, que eram transportadas em uma embarcação exclusiva até a pousada, que fica no meio da floresta amazônica.

Conforme a delegada Joyce Coelho, o caso se configura uma investigação dos quatro tipos de exploração sexual.

“A prostituição, a pornografia, até mesmo a questão do turismo sexual, uma vez que esse alemão é um empresário que está na região amazônica há bastante tempo. Tem empresas de turismo, barco de turismo, hotel que hospeda estrangeiros”.

A defesa que está representando a mulher que entregava a filha para prostituição alegou que os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo judicial e segue com total convicção na inocência da cliente.

Depois de aparecer em matéria do programa ‘Fantástico’, Wolfgang Brug enviou áudios defendendo-se das acusações de abusos, e disse que não retorna ao Brasil nesta situação.

