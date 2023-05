Especialista amazonense dá dicas para aumentar a vida útil da bateria do smartphone

Manaus (AM) – Alguns cuidados e truques, segundo o especialista da Info Store, Marcos Henrique Souza, podem ajudar a aumentar a vida útil das baterias dos smartphones, especialmente para quem usa muito o aparelho e não quer enfrentar a dor de cabeça de ficar sem o serviço em um momento importante da vida.

A primeira orientação que ele dá é evitar utilizar carregador que não seja original do aparelho celular. Outra dica importante de Marcos Henrique Souza, que atua na Assistência Técnica da Info Store, é não utilizar o celular, enquanto o aparelho estiver ligado à tomada. “Quando a pessoa usa dessa maneira, o celular demora a carregar e a bateria esquenta mais, o que causa sobrecarga e redução da vida útil”, explicou.

Ele também recomenda não expor a bateria a temperaturas altas, porque isso acaba prejudicando a parte química do componente. “Deixar o celular carregando próximo de locais sob forte luz do sol, por exemplo, não é apropriado. Vai prejudicar a bateria”, afirmou.

Além desses cuidados, Marcos Henrique destaca que alguns truques podem fazer com que a bateria dure mais no dia a dia. Dentre eles, reduzir o brilho da tela.

“Só isso já vai garantir um tempo a mais para a carga. O ideal é usar 100% do brilho da tela apenas quando houver excesso de claridade ou quando estiver exposto ao sol”, recomendou.

Marcos acrescenta, ainda, que manter o bluetooth e o localizador ligados o tempo inteiro aumenta o consumo de energia do celular. Por isso, se não estiver usando, é melhor desativar essas funções.

Outra dica é desativar os aplicativos de segundo plano da tela, porque costumam consumir bastante bateria. “Quando terminar de utilizar os apps, lembre-se de fechá-los. Isso garante um tempo a mais de carga”, observou.

A última dica é fazer a manutenção preventiva do smartphone. Esse é um hábito que faz total diferença na vida útil do dispositivo como um todo, de acordo com o especialista. Na assistência técnica, o profissional vai fazer uma avaliação completa.

A Info Store, que atua no setor de tecnologia há 25 anos, mantém três unidades de Assistência Técnica em Manaus, com profissionais habilitados para atuar na prevenção e manutenção de diferentes tipos de aparelhos.

As assistências técnicas estão localizadas nas lojas do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e na rua Belo Horizonte, em Adrianópolis. “Um diferencial do serviço da Info Store é que está disponível para qualquer pessoa, independente se adquiriu ou não o eletrônico nas lojas do grupo”, informou.

