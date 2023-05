Cerimônia de assinatura da lei aconteceu no palco Murilo Rayol, localizado no Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra

O prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou, na noite deste domingo (28), a lei que cria o Plano Municipal de Cultura (PMC).

O projeto, que é uma demanda há mais de 70 anos pela classe artística, reúne um conjunto de diretrizes, estratégias e metas para orientar o poder público na formulação de políticas culturais pelos próximos dez anos, além de abrir portas para a captação de recursos e investimentos na área cultural.

A cerimônia de assinatura da lei aconteceu no palco Murilo Rayol, localizado no Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

“A prefeitura construiu esse plano, foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus e agora vai beneficiar toda a sociedade. Estamos reformando diversos espaços culturais pela cidade, como o anfiteatro do Jorge Teixeira e já entregamos o palco da Baixada Fluminense, no bairro Cidade Nova. Vamos fazer o mesmo no Viver Melhor. O nosso compromisso é fazer o mesmo que estamos fazendo aqui, na Casa de Praia, em todas as zonas da cidade. Só temos que celebrar. Parabéns, Manaus, parabéns à cultura”, enfatizou Almeida.

O Plano Municipal de Cultura é um dos compromissos de campanha do prefeito David Almeida e a peça que faltava para completar o chamado “CPF” da Cultura, sigla que significa: Conselho, Plano e Fundo, representando as instâncias básicas que integram o Sistema Municipal de Cultura, um modelo de gestão apresentado pelo Sistema Nacional de Cultura.

*Com informações da assessoria.

