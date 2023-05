Samille Baraúna conquista medalha de ouro no Norte/Nordeste de Jiu-Jitsu

Atleta amazonense desponta como um dos nomes do esporte no país

A atleta amazonense, Samille Baraúna de Souza de 17 anos venceu no último dia 27 de maio o Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu esportivo na categoria juvenil faixa branca pena. Representante do Clube Sevalho, a atleta é um dos nomes do esporte amazonense que despontam para o reconhecimento nacional.

“Foram 2 lutas ganhas por finalização, sem sofrer nenhum ponto. Só tenho a agradecer a todos que estão sempre comigo, minha equipe maravilhosa, aos meus professores e à minha patrocinadora PasseFly- Ingressos e Pulseiras”, contou Samille que é treinada pelo mestre Arnaldo Cardoso.

A esportista afirma que entrou no esporte a pouco mais de 1 ano através do incentivo do pai que é faixa roxa de jiu-jitsu. “Já foram cinco campeonatos esse ano e cinco vitórias. O mais marcante foi o Amazonense da Federação FAJJAM”, dispara a atleta.

Samille Baraúna desponta como um dos nomes do esporte no país e que para ela, no Amazonas, precisa de mais visibilidade e apoio. “Faço 2 treinos por dia. De segunda a quarta, quinta e sexta são 3 treinos cansativos. Mas, tudo isso vale a pena porque sonho em ser reconhecida dentro desse esporte que gosto tanto”.

Para a menina prodígio, o Jiu-Jitsu esportivo na região tem muito a crescer e ganhar destaque no país. Com a pontuação, Samille Baraúna já está classificada para o ranking FAJJE 2023. O Campeonato Norte Nordeste de Jiu-Jitsu Esportivo aconteceu na Arena Poliesportiva Arena Amadeu Teixeira. A atleta compartilha em sua rede social @_saamille toda sua rotina de treinos e campeonatos que luta pelo estado.

*Com informações da assessoria

