Gabi Cavallin ex de Antony acusa jogador de violência doméstica e ameaça

A DJ e influenciadora Gabi Cavallin acusou o jogador Antony, atacante do Manchester United, e Seleção Brasileira de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira (5) na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher – em Tatuapé, São Paulo.

Cavallin teria solicitado uma medida protetiva contra o atleta. O jogador do United teria agredido Gabriela em diversas situações, os dois mantinham um relacionamento desde 2022, no entanto, Gabi decidiu terminar o relacionamento recentemente.

No fim do ano passado, Gabi sofreu um aborto espontâneo quando estava com quatro meses de gestação. Ela revelou a perda do bebê via redes sociais Instagram, o filho era do jogador.

Na época do rompimento, a influenciadora anunciou em suas redes sociais que estava solteira: “Acabou, gente. Quem gosta de mim por mim, pode ficar comigo. Sempre vou ter carinho por vocês. Quem gosta de mim por causa dele, pode deixar de ser fã-clube hoje e ponto-final”, publicou Cavallin.

