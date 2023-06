David Almeida é o 2º prefeito com melhor aprovação entre as dez maiores capitais

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), foi avaliado como segundo chefe de Executivo Municipal com melhor aprovação entre as dez maiores capitais brasileiras. A pesquisa foi divulgada pelo Instituto Paraná, nesta terça-feira (6).

De acordo com a pesquisa, David Almeida registra 67,3% no ranking, logo depois do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que possui 68% de aprovação. Em questão de desaprovações, Almeida possui apenas 28,6% e 4,1% não souberam ou não quiseram opinar.

Os próximos colocados na pesquisa são os chefes do Executivo municipal de Recife, João Campos (PSB), em terceiro lugar com 66,3% de aprovação e 28,4% desaprovação e de Curitiba, Rafael Greca (PSD), com 65,2% e 31,5%, respectivamente.

Em quinto lugar, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com 63,4% aprovação e 29,9% desaprovação, seguido pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), com 57,1% e 28,9% e em sétimo lugar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem 55,8% de aprovação e 38,1% de desaprovação.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fica em oitavo lugar com 52,7% e 38,7%, seguido pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com 43,5% e 50,9%, finalizando a pesquisa em décimo lugar o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), com 28,6% de aprovação e 68,8% de desaprovação.

A pesquisa possui uma margem de erro de 3,7% e foi realizada no período de 4 a 8 de maio na cidade de Manaus.

Leia mais:

Governo propõe PL de Regime Complementar a secretários escolares e coordenadores

Câmara aprova indicação sobre possível quebra de contrato com Amazonas Energia

STF volta a suspender julgamento do marco temporal de terras indígenas