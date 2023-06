Centro de compras da Zona Norte adapta horários no feriado de Corpus Christi

O horário de funcionamento para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), com as lojas abertas até 21h

Manaus (AM) – O Shopping Manaus ViaNorte alterou o horário de funcionamento para o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), com as lojas abertas até 21h.

Além disso, o centro de compras é opção de lazer oferecendo várias atividades. Um dos destaques é a “Feira Internacional de Artesanato e Decoração: Nações e Artes”, na Praça de Eventos, localizada no primeiro piso. Os visitantes poderão conhecer artesanato, vestuário, artigos para casa, acessórios e outros produtos de vários países, como Índia, Polinésia Francesa, Marrocos, Itália, Senegal e Turquia. O evento tem entrada gratuita.

No mesmo piso, a partir das 12h, ocorre a “Feira ViaNorte” com vendas de frutas, verduras, queijos, leites, bolos e outros produtos artesanais vindos do município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros de Manaus). Além dos preços acessíveis, a feira atua em parceria com o Instituto Mãos Que Criam Artes, organização beneficente que apoia mulheres vítimas de câncer.

O centro de compras também dispõe de opções para a diversão de todas as idades. Uma delas é o FunPark, considerado o maior parque de diversões coberto da Região Norte, onde tem roda gigante, escorregador, área gamer e brinquedos com acessibilidade. A diversão no local começa às 17h.

Também há o Brincar Zoo, com aluguel de carrinhos de pelúcia; o Speed Kart Pro para corridas de carros kart em grupo; e a a Fábrica de Brinquedos que tem dois infláveis, playground, mesa para pintura e máquinas de games.

Já na Rede Cine Araújo os amantes da sétima arte têm encontro marcado com os lançamentos do cinema internacional. Nesta quinta-feira, estarão em cartaz os filmes “Transformers: O Despertar das Feras”, “A Pequena Sereia”, “Velozes e Furiosos 10” e o aclamado “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”. Os ingressos estão disponíveis nos terminais presenciais e no site: cinearaujo.com.br.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte da cidade.

