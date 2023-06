Quintas de São José do Rio Negro: Condomínio mais sustentável da região Norte

O Quintas de São José do Rio Negro tem o olhar para a sustentabilidade, a preservação ambiental faz parte da estrutura do projeto

Manaus (AM) – O condomínio mais sustentável da região Norte, o Quintas de São José do Rio Negro fica situado no bairro Tarumã, em Manaus. Com previsão para ser entregue em dezembro, o Quintas do SJRN conta com uma marina, uma hípica e um heliporto, além do conceito de preservação máxima da flora e fauna, com corredores ecológicos e 300 mil metros quadrados de mata, em uma “floresta particular”.

Projetado pela BTP Urbanismo, o condomínio conta com quase 200 espécies de essências florestais e frutíferas catalogadas e representadas por 45 famílias botânicas.

“O Quintas de São José do Rio Negro será o maior e melhor condomínio do país, considerando cidades com até 2 milhões de habitantes. Com área total de 700 mil metros quadrados, prevê futuramente hípica para até 100 cavalos, marina para até 200 lanchas ou jet-skis, heliporto para três helicópteros, campo de golfe, quadras esportivas, capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante, entre tantas outras comodidades. São 180 lotes de tamanhos a partir de 1.500 metros quadrados, com área verde preservada, de modo que os moradores terão uma verdadeira floresta particular no seu entorno”, destaca o diretor da BTP Urbanismo, João Batista Pi.

João Batista Pi é diretor da BTP Urbanismo Foto: Divulgação

Além de cumprir toda a legislação ambiental, foram realizados estudos para avaliação de meio ambiente da área, ele estar voltado para atender à necessidade de quem sonha em morar com conforto, segurança e contato direto com a natureza.

“Desta forma, destaca-se o inventário florestal e o levantamento da fauna, necessários para licenciar qualquer empreendimento. A área do Quintas conta com quase 200 espécies de essências florestais e frutíferas catalogadas e representadas por 45 famílias botânicas. Está sendo realizado um monitoramento ambiental inclusive para os projetos de resgate da fauna silvestre das áreas de supressão vegetal e o de controle de qualidade ambiental, que visam minimizar os impactos da obra”, disse.

O empreendimento está com obras avançadas. Atualmente, as obras estão focadas na construção do Clube Sports, do espelho d’água da primeira rotatória, finalização da pavimentação de toda a primeira etapa, terraplenagem para início das obras do clube social e capela, além da travessia do Igarapé Oriente.

Preservação

Quintas do SJRN atua com foco na preservação máxima da flora e fauna, com corredores ecológicos e 300 mil metros quadrados de mata Foto: Divulgação

Conforme Batista, harmonizar o meio ambiente com as demandas sociais e econômicas são a essência do empreendimento QSJRN.

“Preservar ao máximo a flora e a fauna, e oferecer infraestrutura, lazer de alto padrão, garantem a qualidade de vida excepcional no presente e no futuro, e desta forma, também, a valorização do patrimônio do morador. O projeto como um todo trata-se de um desafio muito grande”, aponta.

Futuro imobiliário do Amazonas

Segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), no ano passado, o mercado imobiliário bateu recordes em vendas e superou 2021. As vendas de imóveis novos em 2022 alcançaram o montante de quase R$ 1,5 bilhão.

O diretor da BTP Urbanismo aposta na expansão do mercado, focado mais na sustentabilidade ambiental alinhada ao desenvolvimento urbano.

“Os novos empreendimentos estarão cada vez mais apostando na valorização da sustentabilidade ambiental, o que garantirá empreendimentos cada vez melhores, proporcionando uma oferta de produtos mais qualificados ambientalmente para um mercado cada vez mais exigente neste aspecto. O Quintas de São José do Rio Negro, com a proposta de ser o empreendimento mais sustentável da região Norte, já está com 80% da primeira fase toda vendida. Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, para o Amazonas, devido à questão ecológica, e isso tende a crescer”, detalha Batista.

Proteção ambiental

O condomínio conta com um projeto de educação ambiental na busca da preservação ambiental da área Foto: Divulgação

O Quintas contará com um projeto de educação ambiental focada na preservação da fauna, flora e cuidados com o meio ambiente, projeto de horta comunitária e reciclagem de resíduos.

“No Regimento Interno do QSJRN já existe uma cláusula obrigando a todos os moradores a preservarem uma faixa verde mínima de 3 metros nas laterais dos lotes e 5 metros nos fundos, formando um verdadeiro muro verde entre os vizinhos e os chamados corredores ecológicos no condomínio, caminhos por onde a biodiversidade se manterá intacta. Além disso, haverá muita área verde, preservação e readensamento com plantas em áreas de APP, estimando que serão preservados mais de 300 mil m2 em área verde no QSJRN”, disse.

“Temos uma equipe responsável pelos projetos de sustentabilidade do empreendimento e, dentre outras iniciativas que estão sendo pensadas, destacamos a implementação de um projeto de educação ambiental, onde haverá trilhas ecológicas, além da divulgação de uma cartilha de educação ambiental a ser distribuída aos moradores com informações sobre fauna, flora e cuidados com o meio ambiente, projeto de horta comunitária, e reciclagem de resíduos”, acrescentou.

Futuro da CIA imobiliária

Parceira da BTP Urbanismo, a CIA Multiplataforma Imobiliária coordena as vendas de lotes do Quintas de São José do Rio Negro. A CIA é uma imobiliária nacional reconhecida no mercado amazonense por ter operado nas vendas do Alphaville em Manaus.

Com 25 anos marcados pelo pioneirismo no mercado imobiliário, a CIA Multiplataforma Imobiliária já atuou em 24 estados brasileiros, mais de 100 cidades, mais de mil lançamentos, e mais de 4 mil imobiliárias parceiras. O diretor comercial da CIA Multiplataforma Imobiliária, Alexandre Xavier Grosz, aponta que a empresa investirá no futuro para se consolidar cada vez mais e tornar-se uma plataforma imobiliária que conecta diversos negócios.

“No último ano, a CIA Multiplataforma Imobiliária assumiu o posicionamento de primeiro hub do mercado imobiliário, que conecta negócios, serviços e soluções do setor, integrando incorporadores, imobiliárias e consumidor final em um gerenciamento completo de todo o processo comercial, inclusive as vendas. Estaremos seguindo nesse sentido, consolidando cada vez mais a CIA como uma empresa com reconhecimento nacional com atuação também em Manaus, onde operou as vendas do Alphaville, que foi um sucesso, e agora retornando à cidade com a BTP Urbanismo, incorporadora do Quintas”, finaliza.

