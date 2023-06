Homem é executado a tiros em rip-rap no bairro da União, em Manaus

Um homem identificado como Wendel Souza dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, nas proximidades de um rip-rap, na manhã desta sexta-feira (16).

De acordo com os moradores da área, o corpo de Wendel foi encontrado jogado no chão durante as primeiras horas do dia. A família informou que o jovem saiu de casa na madrugada, por volta das 2h, e não retornou.

A equipe de perícia técnica identificou 18 tiros nas costas e principalmente na cabeça da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

