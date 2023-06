Motociclista morre atropelado por caminhão no Distrito Industrial

Orivaldo Pontes Bentes, de 33 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, durante a noite de sexta-feira (16).

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Orivaldo estava na garupa da moto, quando o condutor fez uma manobra e colidiu com um caminhão que passava no momento do acidente. Atingida pelo veículo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do caminhão permaneceu na avenida até a chegada da equipe policial. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e o encaminhou para a sede do órgão.

