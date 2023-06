Idoso morre ao ser atropelado por três veículos em avenida de Manaus

Um idoso, que ainda não foi identificado, morreu ao ser atropelado na avenida das Torres, em Manaus, durante a noite da sexta-feira (16).

De acordo com as informações preliminares repassadas pelo agente de trânsito Marcos Freire, o idoso atravessava a faixa de pedestre quando foi atingido por um carro modelo HB20, que fugiu sem prestar socorro a vítima. Outros dois veículos que trafegavam na via e vinham atrás do carro, que atropelou o idoso, não conseguiram desviar e também acabaram passando por cima do corpo do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, apenas constatou o óbito do idoso. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima para sede do Instituto Médico Legal, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

As imagens de câmeras de segurança do local irão ajudar a polícia a identificar o carro que atropelou o idoso e o condutor do veículo.

