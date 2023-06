Atividade faz parte da Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil

Promovendo atividades lúdicas e recreativas voltadas às famílias moradoras do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus realizou, no sábado (17), a ação “Rua de Lazer”, como parte da Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus.

Durante a manhã, uma série de atividades totalmente gratuitas foi desenvolvida e ofertada a um público de mais de 500 moradores, com o objetivo de promover um momento de lazer acessível às famílias da comunidade e o fortalecimento de vínculos comunitários na região e seus entornos.

“Voltamos novamente ao bairro Colônia Antônio Aleixo para espalhar em alto e bom som nossa mensagem principal de que ‘criança não trabalha, criança dá trabalho’, mas de um jeito diferente, mais leve e próximo das famílias que queremos atingir. O bairro Colônia Antônio Aleixo é a região de Manaus com o maior índice de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, por isso, hoje, decidimos trazer uma programação em que essas famílias pudessem passar o sábado brincando, se divertindo, sendo crianças e adolescentes do jeito certo, longe da exploração”, explicou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

A “Rua de Lazer” levou ao público uma programação diversa e recheada de atividades, como torneios de futebol infantojuvenil com premiações, corrida de saco entre pais e filhos, cabo de guerra, pintura facial para todas as idades, partidas de queimada para o público adolescente, brinquedos infláveis, apresentações musicais, entre outros.

Contando com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.

*Com informações da assessoria